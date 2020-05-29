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Прямо сейчас практикующий таролог Мария приоткроет завесы тайны в финансовой сфере для каждого знака зодиака.

«Из-за ретроградной Венеры весь июнь, и особенно эта неделя, наиболее благоприятны для завершения старых вопросов и дел».

«Лунное затмение в Стрельце. За 3 дня до затмения и 3 дня после не начинайте никаких важных дел и не принимайте никаких решений в финансовой сфере. В этот период лучше отложить крупные покупки».

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