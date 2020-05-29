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«Грязные, заваленные мусором улицы»: врач рассказал о катастрофе в Нью-Йорке 

Анастасия Иванова 1 час назад
«Грязные, заваленные мусором улицы»
Фото: globallookpress.com
Врач Евгений Пинелис, живущий в Нью-Йорке, на своей странице в Facebook рассказал о трагедиях, с которыми сталкивался город. "Рамблер" делится историей медика.
По словам Евгения Пинелиса, пандемия коронавируса — не единственная трагедия, случившаяся в Нью-Йорке. Однако ее последствия "переплюнут все, включая одиннадцатое сентября 2001-го".
"Катастрофы в Нью-Йорке совсем не редкость. Теракты, природные катаклизмы, а теперь вот вирусный апокалипсис".
Врач рассказал про ураган Сэнди, который случился в 2012 году. Тогда без электричества остались огромные районы Нью-Йорка. Люди оказались "замурованы" в своих многоэтажных домах без света, еды и воды.
"Ураган оставил после себя множество последствий и разрушений".
Тогда он временно остался без работы и решил присоединиться к волонтерам. Они развозили людям фонарики, батарейки, сухие пайки и наборы первой помощи.
"После долгой из-за затопленных прибрежных шоссе поездки, мы оказались в Фар Рокуэй. Социальное жилье и бедные частные дома. Грязные, заваленные мусором улицы. Часть его явно была там и до урагана".
Как рассказал Евгений Пинелис, среди волонтеров были абсолютно разные люди: бизнесмены, врачи, ученые, художники, бармены и официанты. И все они хотели помочь.
"В тяжелое время горожане вне зависимости от уровня благосостояния и социального статуса организуются и, не жалея сил и средств, помогают тем, кому досталось сильнее, чем им, или у кого была намного менее надежная подушка социальной безопасности".
Такая же помощь от людей поступает и во время пандемии, которая, по мнению медика, когда-нибудь закончится, а поддержка людей друг друга — нет.
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