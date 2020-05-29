Секс в Средние века

После излишеств античной культуры в Европе воцарились скромность, невинность и аскетизм. Беспредельное влияние церкви, естественно, повлияло и на личные отношения. Об этом — в статье «Рамблера».

Половой акт признавался церковью как необходимое зло в деле продолжения рода. И только с этой позиции и рассматривался. Поэтому о наслаждении речи не было, особенно, если дело касалось женщины.

Вообще с точки зрения церковных установок все женщины были или чистыми как Дева Мария, или порочными как Ева. Понятно, что первых было гораздо меньше, и они, как правило, не выходили замуж, а шли в монастыри. Но уж если и заключали брак, то были молчаливыми, покорными мужу и бесстрастными, потому что гордыня, болтливость, капризы и темперамент были не меньшим грехом чем бесстыдство. Большая же часть женщин нуждалась в постоянном контроле и по своей природе была склонна к греху.

Во время исполнения супружеских обязанностей женщине полагалось быть безучастной и молчаливой. Целомудрие было главным достоинством незамужней девушки, которое приближало ее к идеалу — Деве Марии. Но если падение состоялось, то важно было хотя бы потом заключить законный брак.

Светская культура породила феномен прекрасной дамы и ее рыцаря, который появился благодаря культу Девы Марии. Но небесную царицу со временем заменила живая женщина.

Впрочем, отношения дамы и рыцаря чаще всего были сугубо платоническими, ведь женщина обычно была замужем. А вот посвящать поэмы и баллады своей возлюбленной не запрещалось. Все это отлично сочеталось с грубостью и жестокостью в отношениях с собственной женой — женщиной не для любви, а для рождения законных наследников.

Впрочем, церковь всех этих куртуазных восторгов не разделяла, регулярно критикуя и дам, и трубадуров.

При этом измена считалась тяжким грехом для обоих супругов. Но женщина таким образом нарушала право мужчины иметь законных детей, поэтому несла более жесткое наказание. Причем высокое положение не спасало: в известном деле Нельской башни трех жен французских принцев — Маргариту, Бланку и Жанну Бургундских приговорили к пожизненному заключению (правда, Жанну потом выпустили), когда вскрылся факт их измен своим мужьям. Любовников принцесс казнили у них на глазах.

Что касается платной любви, то домов терпимости в привычном смысле почти не было, девушки легкого поведения обычно самостоятельно искали клиентов — часто сразу после церковной службы. И в городе, и в деревне жрицы свободной любви были изгоями. Время от времени их принуждали к покаянию, но и только.

Обреченные на целибат, священники в подробностях расписывали, чего именно нельзя делать мужчине и женщине в постели и сурово допрашивали об этом на исповедях. Любые позы, кроме классической, были под запретом, как и использование дополнительных средств.

При всей внешней строгости, феодалы спокойно пользовались правом первой ночи на подвластных им землях, однако это считалось скорее проявлением его сословных прав, чем стремлением к греху.

Последователи Лютера хотя и спорили с католической церковью по всем вопросам, в отношении к женщинам проявили единство с Римом. Достойная протестантка должна была вести себя так, чтобы у окружающих не возникало не единой неправильной мысли. Волосы нужно было полностью покрывать платком, глаза держать опущенными, улыбаться или тем более смеяться было неприлично.

Однополые отношения подвергались однозначному осуждению, но, по большей части, оно касалось мужчин. Неприятие было логичным — раз отношения не могли привести к продолжению рода, они были лишними и недопустимыми. Несмотря на это, даже некоторые короли были уличены в таких связях — например, английский король Эдуард II.

А вот отношения с несовершеннолетними никого не волновали, даже духовных лиц. По той простой причине, что граница между детством и юностью была скорее условной, чем четкой. Девочки могли выйти замуж уже в 12 лет, мальчики женились в 13-14 лет. Иногда консумация брака откладывалась из-за возраста новобрачных, но это было скорее исключением, чем правилом.