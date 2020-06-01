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В чем заключался «Минессотский эксперимент» во время Второй мировой войны 

Анастасия Иванова 5 часов назад
В чем заключался «Минессотский эксперимент»
Фото: Univ. of Minnesota
В 1944 году 36 молодых мужчин приняли участие в «голодном» эксперименте, который проводился доктором Анселем Кисом. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.
Ансель Кис заведовал Лабораторией физиологической гигиены в Миннесотском университете. В то время в Европе от голода страдали миллионы людей. И Кис убедил военных, что его исследование позволит улучшить здоровье населения и установить демократию в послевоенной Европе.
Эксперимент, который должен был длиться год, Ансель разделил на три части. Первые три месяца — контрольный период, при котором у всех испытуемых был одинаковый режим питания. Следующие шесть месяцев — голодание. Последние три месяца — прохождение реабилитации.
Участниками эксперимента стали добровольцы из числа отказников совести — молодые люди, которые не захотели проходить военную службу по этическим или религиозным соображениям.
Первые три месяца испытуемые получали в среднем 3500 калорий в день. Те, кто весил больше, получали урезанные пайки, а худые — усиленное питание. На протяжении последующих месяцев, их кормили лишь дважды в день, в 8:30 и 17:00. Средняя дневная калорийность составляла 1570 калорий.
Испытуемые часто проявляли раздражительность и агрессивность, если им не подавали еду вовремя, или им приходилось подолгу ждать в очереди столовой. В перерывах между двумя приемами пищи Кис разрешал участникам эксперимента неограниченное время жевать жвачку и пить воду и черный кофе сколько хочется.
После шести месяцев голодания испытуемые потеряли почти четверть массы своего тела. Их средний вес составлял 52 килограмма.
«Голодный» эксперимент завершился 20 октября 1945 года. Кис заметил, что молодые люди после этого стали потреблять от 5000 до 10000 калорий в день. В течение нескольких месяцев они все заявляли, что не могут утолить чувство голода, сколько бы ни ели.
Через четыре месяца после окончания голодания, почти все участники вернулись к умеренному потреблению в 3200-4000 калорий в день.
Еще через пять месяцев их либидо, которое исчезло во время голодания, полностью восстановилось, сперматозоиды стали активными и подвижными. Сердца и легкие, которые уменьшились во время эксперимента, вернулись в норму. Участники также стали гораздо доброжелательнее.
Полный отчет о проведении и результатах эксперимента Ансель Кис опубликовал в 1950 году. Это был огромный двухтомный труд под названием «Биология человеческого голода». По сей день он остается наиболее полным научным исследованием последствий голода.
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