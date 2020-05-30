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Кого на самом деле в России называли гопниками 

Кириллица 24 минуты назад
Кого на самом деле в России называли гопниками
Фото: Кадр из фильма "Гоп-стоп"
Каждый русский человек хоть раз в жизни встречался с гопниками. Однако не каждый житель России может сказать, в чем суть этого слова.

Субъект гоп-стопа

Лингвисты, изучающие воровские традиции, уверены, что «гопник» — это человек, который совершает «гоп-стоп». Что это такое? Так на «фене» называют молниеносный уличный грабеж, когда жертву «берут на испуг». Отсюда «блатная» идиома — «взять на гоп-стоп».
Интересно, что «гоп-стоп» еще в XIX веке назывался «гоп со смыком». «Гоп» — означает прыжок, неожиданный удар, а «смык» происходит от глагола «смыкнуть» («шмыгнуть») — «быстро двигаться». Иными словами, тактика «гопника» заключается неожиданном налете на жертву и быстром уходе.

Опустившейся пьяница или бутлегер

Однако есть факты того, что в некоторых воровских сообществах еще в 20-30 годы прошлого столетия гопниками называли вовсе не уличных грабителей, а опустившихся пьяниц. Сторонники этой версии утверждают, что слово «гопник» происходит от слова «гоп», которое имитирует щелчок по шее.
Этот жест знает каждый русский — он означает «заложить за воротник». Интересно, что этот жест использовали спекулянты алкогольными напитками во времена «сухого закона», который Николай II установил в Российской империи в 1914 году. Ряд лингвистов уверены, что изначально «гопниками» называли именно их, а потом слово распространилось на их «клиентов».

Это аббревиатура

Ряд исследователей уверены, что родословную «гопников» следует искать в аббревиатуре ГОП («Городское Общество Призрения» или «Государственное Общежитие Пролетариата»). Якобы еще в конце XIX века в Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте было создано Государственное Общество Призрения, в котором содержались беспризорники и малолетние преступники.
После Октябрьской революции 1917 года в этом здании было организовано Государственное Общежитие Пролетариата, которое имело такие же функции. Обитателей ГОПа с Лиговки питерцы стали «гопниками». Появилось даже выражение «количество гопников измеряется в лигах».
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Истории , Николай II
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