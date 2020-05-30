Куда пропали сокровища Романовых после революции 

До революции императорская семья Романовых была владельцем одной из самых больших в мире коллекций ювелирных украшений. Большинство специалистов и директор музея Эрмитаж Михаил Пиотровский уверены, что до 80% ценностей, принадлежащих не только Романовым, но и русскому народу оказались вывезены за рубеж.

Однако и то, что осталось, представляет собой великое наследие. Глава ювелирного отдела «Сотбис» Дэвид Беннет на вопрос, что поразило более всего, он ответил, драгоценности русских царей, представленные в Кремле.

В 20-х годах ХХ века известный академик Ферсмана провел учет ювелирной коллекции дома Романовых. В официальный каталог он внес 800 уникальных предметов, после революции, выставленных в московском Колонном зале. На сегодняшний момент на кремлевской выставке Алмазного фонда представлена сотня изделий, а остальные изделия, в том числе десятки царских диадем, венчальная корона Романовых и прочие ценности были вывезены за границу.

Из полсотни яиц Фаберже, сделанных специально для императорской семьи, в музее осталось 10. Архивные документы, касающиеся этого вопроса, утеряны или уничтожены. Также неизвестна судьба императорской мебели, дворцового фарфора, книг, икон, гобеленов.

Ценности в обмен на валюту

Захватившим власть большевикам требовалась валюта, за которую они смогли бы покупать за границей продовольствие. Одним из источников финансирования молодой республики стали сокровища Романовых и всей России. Для учета и реализации ценностей на Западе был создан Госхран, который и сбывал драгоценности на берлинских аукционах. Помимо закупки зерна, полученные средства направлялись на нужды Коминтерна и распространения революции по миру.

Наибольшую огласку получил скандал, связанный с гражданином США журналистом Джоном Ридом . Американец был сторонником коммунистических идей и его задержали на границе с чемоданом, в котором находились драгоценные камни из императорской коллекции. Оказалось, что ценности ему выдали в Москве и предназначались они для финансирования революционного движения в Америке. Впоследствии Рида обменяли на нескольких задержанных большевиками профессоров.

Позднее стране понадобились деньги на индустриализацию. Для покупки станков и тракторов также стали использовать культурное наследие России. Показателен случай с министром финансов США Эндрю Меллоном, который любил живопись. Министр за $7 млн купил у правительства СССР 21 полотно Рафаэля, Ван Дейка и других старых европейских художников. Сегодня эти картины — гордость американской Национальной галереи искусств. В одном из частных музеев Вашингтона собрана коллекция ювелирных украшений, принадлежащих Екатерине Великой, несколько яиц Фаберже и венчальная корона Романовых, украшенная бриллиантами.

Современная ситуация

В европейских музеях русское искусство практически не представлено, большая часть ценностей сконцентрирована в частных собраниях. Много картин и книг смогли вернуть в СССР доктор искусствоведения Зильберштейн и руководитель Русского музея Пушкарев. Во время своих визитов в Европу они встречались с представителями эмиграции, которые и передавали некоторые ценности. Один только Зильбенштейн передал государству более 2000 картин и рисунков.

После развала СССР многие когда-то вывезенные ценности вернулись в Россию. Частные лица приобрели на «Сотбис» сотни вещей, а среди них 9 императорских пасхальных яиц, картинное собрание Вишневской — Ростроповича и многое другое.