Сколько покушений пережил Брежнев 

История вещь коварная. Кто бы мог подумать, что эпоха Брежнева, именуемая застоем, с сегодняшних позиций покажется золотым веком. Не удивительно, что безопасность лидера СССР тех лет была под пристальным контролем спецслужб. Однако, по словам сотрудников «девятки» сам Леонид Ильич, оказался одним из самых проблемных охраняемых лиц.

Дядина шинель

Самое интересное, что, по словам бывших сотрудников 9-го управления КГБ СССР было бы проще описать вещи, от которых не приходилось спасать Леонида Ильича, чем рассказать обо всех инцидентах во время его охраны. Самое громкое покушение на Брежнева произошло 22 января 1969 года, когда душевно больной младший лейтенант Советской армии Виктор Ильин расстрелял правительственный кортеж, въезжавший в Боровицкие ворота Кремля. Случай вопиющий. Похитив у своего дяди милицейскую шинель, неудавшийся «киллер» чудом смог проникнуть внутрь Кремля и встать с внутренней стороны ворот. В этот момент в Кремль въезжала делегация с торжественной встречи космонавтов экипажей космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5». По одному ему известной причине Ильин пропустил первую машину и открыл огонь с двух рук по лобовому стеклу второго автомобиля. Но Брежнева в машине не было. Пассажирами правительственного ЗИЛа были космонавты Георгий Береговой Алексей Леонов , Андриан Николаев и его супруга Валентина Николаева-Терешкова. Прикрепленным в автомобиле ехал сотрудник девятки офицер 1-го отдела капитан Герман Анатольевич Романенко. Водитель Илья Жарков оказался смертельно ранен, а тяжелый автомобиль начал медленно скатываться обратно к воротам. Романенко успел выскочить наружу и ценной невероятных усилий удерживал автомобиль, пока космонавты пересаживались в другую машину.

Французские киллеры

Как правило, сигналы о готовящихся покушениях чаще всего поступали во время во время заграничных поездок Генерального секретаря ЦК КПСС . В 1977 году руководству «девятки» через зарубежную агентуру стало известно о готовящемся выстреле снайпера у Триумфальной арки во время визита Брежнева во Францию. Визит был ответственный, и отменять его было никак нельзя. Вычислить и обезвредить снайпера также не представлялось возможным. Тогда было принято оригинальное решение спрятать Брежнева под зонтиками, раскрыв их над всей делегацией. Спустя год было предотвращено покушение на Леонида Ильича во время его визита в ФРГ. Как и в предыдущем случае был получен своевременный сигнал о планировавшемся выстреле после торжественного обеда в замке Аугсбург. К счастью в этот раз выстрел также не прозвучал, «девятка» сработала на опережение. Но самой экзотическим могло стать готовящееся покушение на советского лидера во время его визита в Индию. Дело в том, что за несколько месяцев до этого в машину кортежа главы МИД одного из европейских государств во время его визита в Дели была брошена кобра. При этом последние полтора километра до встречи с индийским руководством машина Брежнева должна была двигаться на минимальной скорости, практически пешком. В этот момент могло произойти все что угодно. К счастью охрана лидера СССР, действовала предельно четко и в пешем порядке прикрывала первое лицо, не оставляя злоумышленникам ни единого шанса.

Убийца с пятачком