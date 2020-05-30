Как бандеровцы подняли крупнейший бунт в ГУЛАГе 

Бунт заключенных в Горлаге называют самым крупным восстанием за всю историю существования ГУЛАГа — в нем, по официальным данным, принимали участие порядка 30 тысяч узников особого лагеря № 2 (так тогда именовался Горный лагерь). Зеки бунтовали 70 дней, и отчасти добились своего — вскоре Горлаг как структурное подразделение ГУЛАГа был расформирован.

Особый режим для «предателей»

История создания особого лагеря № 2 (Горного лагеря, Горлага) на базе Норильлага начинается со спецпостановления Совмина СССР, принятого в начале 1948 году. Согласно этому документу, в особых лагерях должны были содержаться осужденные за преступления против государства — шпионы, диверсанты, террористы. Кроме того, анархисты, националисты и прочие антисоветчики. В числе прочих были и «бандеровцы», они преобладали среди нацменов-заключенных Горлага (больше половины зеков составляли русские). «Бандеровцами» называли не только явных коллаборационистов-выходцев из Западной Украины, но членов их семей, сочувствующих — всех, кого суд причислил к изменникам Родины при ликвидации украинского националистского движения «оуновцев*» (бойцов Украинской повстанческой армии*). Для «предателей», большинство из которых были осуждены по печально знаменитой 58-й статье УК РСФСР, в Горлаге вводились особые условия содержания: 10 — 12-часовой режим труда, норма хлеба в сутки на человека едва превышала лимит блокадного Ленинграда. Нехватка еды, витаминов и рабочей одежды, непосильные физические нагрузки и высокий уровень заболеваемости вкупе с жестоким обращением охраны делал пребывание в Горлаге невыносимым. Особенно если учесть, что в среднем каждый заключенный имел 10 — 15-летний срок.

Что переполнило чашу терпения

Восстание, начавшееся в особом лагере для «предателей Родины» в мае 1953 года, спровоцировал поступок охранника, расстрелявшего из автомата группу заключенных пятого лагерного отделения. Один из семи раненых впоследствии умер. Через 2 дня отделение в полном составе не вышло на работу. Затем товарищей поддержали остальные лаготделения. Через неделю бастовал весь Горлаг. Бастовавшие подняли над бараками черные стяги с красными полосами, символизировавшие траур по убиенным. Они требовали приезда московской комиссии, настаивали на пересмотре своих дел и введении 8-часового рабочего дня, а также на том, чтобы им разрешили свидания и переписку с родственниками. Отчасти требования заключенных Горлага удовлетворили (сняли номера с зековских роб и разрешили осужденным свидания и переписку). Поскольку основные условия были оставлены без внимания, забастовка продолжалась.

Кровавое подавление и окончательное решение

Некоторые отделения Горлага в июне все же приступили к работе, но в них начали арестовывать зачинщиков бунта, и восстание возобновилось с прежней силой. Администрацией лагеря для подавления сопротивления зеков было принято решение о применения оружия. Появились новые жертвы, что еще более усугубило ситуацию с противостоянием заключенных и власти Норильлага. К слову, другие лагеря, входившие в его состав, «бандеровцев» не поддержали. Бунтовавшие отделения Горлага брали вооруженным штурмом, в результате чего были убиты и ранены десятки человек (есть сведения, что за время восстания в Горном лагере погибло не менее 150 заключенных). Неустрашимость заключенных Горлага, тем не менее, сыграла свою роль: спустя год после подавления восстания этот особый лагерь был ликвидирован, а еще через два года большую часть его узников-политзаключенных после пересмотра их дел освободили. Норильское восстание стало знаковым событием в истории ГУЛАГа, продемонстрировав людоедскую сущность этой советской пенитенциарной системы — уже в августе 1956 года Норильлаг по приказу министра МВД СССР также прекратил свое существование.

*-организация, запрещенная на территории РФ