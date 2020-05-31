Почему мы не помним свое раннее детство 

Невозможность воспроизвести в памяти свои первые воспоминания относится к инфантильной амнезии, насчет природы которой существует несколько теорий. "Рамблер" пытается объяснить, в связи с чем мы не в состоянии вспомнить первые годы нашей жизни.

Согласно последним исследованиям, ребенок начинает тренировать мозг еще в утробе матери. Кроме того, младенцы впитывают информацию в ускоренном режиме, формируя по 700 новых нейронных связей ежесекундно. Тем более удивительно, что первые моменты стираются из памяти.

Впрочем, некоторые нейробиологи объясняют феномен утратой нейронных связей, которые хоть и славятся частотой формирования, однако в то же время несколько хаотичны. Противники теории отмечают, что речь идет скорее о раскрытии работы механизма, чем о самом явлении.

По другой версии, инфантильная амнезия выполняет защитную функцию психики, отвергая возможность осознания запредельного риска собственной гибели ввиду очевидной беспомощности ребенка. У отца психоанализа Зигмунда Фрейда приводилась то же значение, но только в плане защиты воспоминаний от травматизма из-за осознания ранней сексуальности.

По мнению психологов, инфантильная амнезия связана с недостаточным развитием в младенчестве гиппокампа, который отвечает за способность запоминать. Такая особенность была замечена не только у людей, а еще у крыс и обезьян. Но память из детства оказывает на нас влияние даже, если мы не способны воспроизвести свои ранние переживания. Поэтому некоторые специалисты полагают, что воспоминания просто надежно запечатаны в мозгу.