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Почему мы не помним свое раннее детство 

Мария Сергеева 3 часа назад
Почему мы не помним свое раннее детство
Фото: depositphotos.com
Невозможность воспроизвести в памяти свои первые воспоминания относится к инфантильной амнезии, насчет природы которой существует несколько теорий. "Рамблер" пытается объяснить, в связи с чем мы не в состоянии вспомнить первые годы нашей жизни.
Согласно последним исследованиям, ребенок начинает тренировать мозг еще в утробе матери. Кроме того, младенцы впитывают информацию в ускоренном режиме, формируя по 700 новых нейронных связей ежесекундно. Тем более удивительно, что первые моменты стираются из памяти.
Впрочем, некоторые нейробиологи объясняют феномен утратой нейронных связей, которые хоть и славятся частотой формирования, однако в то же время несколько хаотичны. Противники теории отмечают, что речь идет скорее о раскрытии работы механизма, чем о самом явлении.
По другой версии, инфантильная амнезия выполняет защитную функцию психики, отвергая возможность осознания запредельного риска собственной гибели ввиду очевидной беспомощности ребенка. У отца психоанализа Зигмунда Фрейда приводилась то же значение, но только в плане защиты воспоминаний от травматизма из-за осознания ранней сексуальности.
По мнению психологов, инфантильная амнезия связана с недостаточным развитием в младенчестве гиппокампа, который отвечает за способность запоминать. Такая особенность была замечена не только у людей, а еще у крыс и обезьян. Но память из детства оказывает на нас влияние даже, если мы не способны воспроизвести свои ранние переживания. Поэтому некоторые специалисты полагают, что воспоминания просто надежно запечатаны в мозгу.
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Истории , Зигмунд Фрейд
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