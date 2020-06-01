В современном мире Илона Маска считают гением и приравнивают к Стиву Джобсу Биллу Гейтсу . Несмотря на то, что все эти люди сделали вклад в разные сферы жизни, они кардинально изменили быт и уклад современных людей. Компании Space X и Tesla считаются одними из самых перспективных благодаря их основателю Илону Маску. "Рамблер" рассказывает задачку, с помощью которой бизнесмен решал, кого брать на собеседования.

Когда Маск только начинал развивать свои стартапы, он лично побеседовал каждого соискателя. Помимо стандартных вопросов, он задавал каверзные задачи и пытался понять, насколько шаблонно мыслит человек. Когда количество сотрудников выросло до тысячи, Маск побеседовал только инженеров, и всем им он задавал одну и ту же загадку.

"Представьте, что вы стоите на поверхности Земли. Вы проходите одну милю на юг, одну на запад и одну на север и оказываетесь в той же точке, откуда начали движение. Где вы находитесь?"

Далее будут опубликованы правильные ответы. Поэтому, если вы хотите самостоятельно решить задачу, не читайте их.

У этой задачи есть два правильных ответа. Первый — на Северном полюсе. Если вы пройдете одну милю на юг, на запад и на север, то вы образуете треугольник и вернетесь на Северный полюс. Этот ответ дают большинство инженеров.

Однако, когда соискатель называет это место, Маск задает дополнительный вопрос и спрашивает, в каком еще месте такое возможно. Второй верный ответ гласит — вблизи Южного полюса, на одну милю севернее параллели, длина которой равна одной миле. Так, если человек пройдет милю на юг, он окажется на этой параллели. После этого человек поворачивает на запад и обходит параллель по кругу. При повороте на север человек возвращается в ту же точку.

Второй ответ на задачу кажется очень сложным, и не все могли дать правильное решение. Однако Маск не придавал большого значения ответу. Предпринимателя больше интересовало то, как будет мыслить человек для решения сложной задачи.