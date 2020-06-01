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Какие стандарты женской красоты были в СССР 

Русская семерка 3 часа назад
Какие стандарты женской красоты были в СССР
Фото: РИА Новости
Стандарты женской красоты в Советском Союзе долгое время формировались под воздействием политической и особенно экономической обстановки, а не модных канонов. Именно по этой причине в Европе и США советские женщины долгое время считались слишком толстыми и безвкусно одетыми. Иностранцы только утвердились в своем мнении, когда в 1959-ом в США с визитом приехал Никита Хрущев со своей супругой. Рядом с утонченной, стильной Джеки Кеннеди располневшая, одетая в бесформенные цветастые одеяния Нина Хрущева выглядела не лучшим образом.

Мода на полноту

После революции 1917-го молодой Советский Союз на добрый десяток лет погрузился в разруху и голод. Людям элементарно нечего было есть, поэтому о моде и красоте думать было недосуг. Когда в благополучных капстранах дамы благодаря феминизму получили право работать и стали стройнее ввиду более подвижного образа жизни, советские женщины исхудали из-за голода.
Наконец было покончено с расстрелами кулаков и более-менее восстановлена экономика. В Советском государстве на долгие годы воцарилась мода на здоровую крестьянскую полноту. Советская гражданка должна была иметь цветущий вид, мощные руки и ноги и по-матерински крупные бедра. Ей нужно было много сил, чтобы работать у станка, в колхозе и рожать при этом здоровое потомство на благо Советской Родины.
Худоба в Советском Союзе воспринималась как признак болезни и считалась некрасивой. Если передовицу производства отправляли на отдых в санаторий и она возвращалась оттуда с тремя-четырьмя лишними килограммами, задача медучреждения считалась выполненной. Мужчины млели от пышногрудых аппетитных колхозниц с честными, открытыми лицами.

Красавицы-блондинки

Советскому Союзу удалось наконец откормить своих женщин, и те стали понемногу поглядывать на запад. В 30-ые годы и за границей была мода на пышек, так что по поводу веса отечественные красотки не комплексовали. Зато они подсмотрели у своих зарубежных соперниц моду на блонд. С этого момента эталоном красоты стала женщина, похожая на мегапопулярную в СССР актрису Любовь Орлову.
Советские дамы овладели нехитрым искусством обесцвечивать локоны с помощью перекиси водорода и стали одна за другой превращаться в красавиц блондинок. Мужчины шутили: «Ничто не красит женщину так, как перекись водорода».

Послевоенные годы

Наслаждаться модными веяниями советским женщинам пришлось очень недолго. Грянула война, и всем стало не до окрашивания. В послевоенное десятилетие повторилась та же ситуация, что и после революции. Разруха и голод сделал женщин худыми и изможденными. Нарастить хоть пару лишних кило на талии было крайне сложно.
Спустя десятилетие в стране опять воцарился культ крепкого рабоче-крестьянского тела. Женщина в Стране Советов должна была выглядеть как Родина-мать: мощная, мускулисто-упитанная, готовая на своих плечах вынести из огня раненого бойца. В 60-70-х в Советском Союзе стали появляться и стройные девушки. Такими красотками восхищались мужчины, но женщины им не подражали. Стройность в СССР была совсем не обязательной.
Кардинальная ломка стереотипов произошла в 80-х. В стране стал продаваться журнал «Burda-Moden», который принес с собой новые стандарты. В 1988-ом в Москве прошел первый в Союзе конкурс красоты. С этого момента страну захлестнула гонка за стройностью. Эталоном красоты стала высокая, изящная и длинноногая красотка — полная противоположность женщине, которая воспевалась советской пропагандой в прошлые годы.
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Истории , Нина Хрущева , Любовь Орлова , Джеки Кеннеди
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