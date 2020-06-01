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Почему европейцы не любят гречку 

Елизавета Назарова 2 часа назад
В России гречка считается универсальным продуктом. Ее едят с мясом, овощами, молоком, маслом и даже рыбой. Как показала пандемия коронавируса, в РФ гречка ценится еще и как долговечный продукт во время катастроф. "Рамблер" узнал, почему гречка так популярна в России и не прижилась в Европе.
В России гречка прижилась благодаря тому, что ее просто выращивать, а само растение приживалось даже в тяжелых условиях. Широкое распространение крупа получила в годы войны и в послевоенные годы. Дешевый продукт, делающий человека сытым, да еще и богатый полезными микроэлементами был лучшим решением в кризисную ситуацию. Возможно, именно благодаря такой истории в России на период катастроф принято скупать гречку.
Кроме стран СНГ гречку очень любят в Китае и Израиле. В Азии выращивают больше всего гречихи в мире, но там она считается пищей для бедных. В чистом виде крупа не очень популярна, гораздо чаще ее добавляют в смесь для гречневой лапши, собы. В Израиле тоже любят вареную гречку, но считается, что популярность она получила благодаря выходцам из стран СССР.
В Европе гречка исторически не получила широкого распространения, поэтому для многих жителей ЕС ее вкус кажется странным. В некоторых странах гречку используют лишь в качестве корма для скота и птиц, а на прилавках в магазинах все чаще появляется "зеленая" гречка. От обычной она отличается только тем, что не проходила термическую обработку. У многих адептов ЗОЖ популярна именно зеленая гречиха, и в Европе тоже подхватили этот тренд. Некоторые заваривают гречку и пьют полезный гречишный чай.
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Истории , Видео , ЕС
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