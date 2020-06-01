«Выносить „алкашку“ могут только борцы за права»

Беспорядки в Миннеаполисе распространились на всю Америку, и теперь почти в каждом крупном городе протестующие выходят на улицы. Люди устраивают беспорядки, бунты и устроили протест напротив Белого дома. "Рамблер" собрал все, что пишут русские в Сети относительно беспорядков.

25 мая в Миннеаполисе при задержании погиб чернокожий афроамериканец Джордж Флойд. Согласно кадрам с задержания, полицейский несколько минут стоял коленом на шее Флойда, игнорируя его слова о том, что тот не может дышать. Спустя три дня Миннеаполис охватили протесты, а спустя три дня беспорядки распространились на всю страну. Люди грабят магазины, поджигают полицейские участки и пытаются донести, что в США равны люди всех рас.

Журналист "Эха Москвы" Карина Орлова попыталась объяснить, почему в США до сих пор сохраняется расизм. Она связала то, что афроамериканцы чаще всего живут в неблагополучных районах с тем, что они не могут пойти в нормальную школу, поступить в хороший университет, а потом работать на достойной позиции. Из-за этого, по словам журналиста, получается замкнутый круг, из которого не могут выбраться чернокожие, и единственное, что им остается — зарабатывать грабежом и другими незаконными способами.

"Так, в государственную школу в Америке можно ходить только в районе проживания. Это автоматически делит школы на черные, а значит, плохие, потому что в неблагополучных районах, и белые, а значит, хорошие. Переехать в район с хорошей школой почти всегда невозможно — из-за хорошей школы цены на недвижимость в районе взлетают до небес. Соответственно, в хорошие государственные школы в США ходят только богатые и почти всегда белые. Нужно ли говорить, что поступить в хороший университет из плохой школы невозможно. Соответственно, у чернокожего ребенка ничтожно мало шансов, почти ноль, выбраться из замкнутого круга через социальные лифты"

Пока одни люди пытаются объяснить, почему в США все еще есть расизм, другие осуждают действия протестующих:

"Они в равной степени ничего не добьются такими методами, так как развяжут армии руки подавлять подобные толпы оружием для защиты невинных людей"

Один из очевидцев в своем блоге также выступил против насилия и предположил, что смерть чернокожего стала катализатором для многих накопившихся проблем: полицейского произвола, политического противостояния и сидения дома последние несколько месяцев.

"Я полностью поддерживаю право протестовать, отстаивать свою точку зрения и гражданские свободы, но против бессмысленного насилия и уничтожения частного и городского имущества. Насилие приведет нас только к еще большему насилию. Я своими глазами увидел, как совершенно нормальные люди в полицейской форме всего за несколько часов могут озвереть и начать бить всех подряд и чем дольше все это будет продолжаться, тем ожесточеннее будет противостояние и злее люди. В соседней Филадельфии, где так же полыхает, уже ввели комендантский час и я боюсь, что эта мера ждет вскоре и Нью-Йорк"

Еще один пользователь порассуждал о том, почему целью протестующих стали именно магазины с продуктами и дорогие бутики. Он иронично подчеркнул, что люди просто нашли еще один повод для мародерства.