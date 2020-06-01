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«Биологическая угроза так и не смогла объединить нас»: врач рассказала о ситуации в Америке 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Превратили общество в пороховую бочку»
Фото: Tanya Melnik/ Facebook
Врач Татьяна Мельник, работающая в клинике при Университете Миннесоты в Миннеаполисе, рассказала о том, что происходит в городе на фоне беспорядков и как это повлияло на медиков. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Как выяснил "Рамблер", некоторые клиники теперь закрыты и, скорее всего, откроются не скоро. Сейчас там "пытаются разобраться с разрушениями и уроном", из-за чего пациентам придется искать себе новых врачей.
"Сообщения от руководства нашей организации теперь посвящены двум темам — ковид и безопасность пациентов и сотрудников в череде беспорядков в городе", — написала медик.
По словам Татьяны Мельник, теперь медицинских работников, которые стоят с масками и антисептиком у входа, сопровождает охрана. А врачей просят пораньше уходить домой.
"Путь на работу идет под песню о крови за кровь. Над городом, в котором я работаю, повисли темные тучи и гарь вчерашних пожаров".
По мнению врача, пандемия должна была объединить людей и научить их ценить жизнь друг друга. Однако этого не произошло, ни в начале распространения вируса, ни сейчас.
"Висевшая над всеми биологическая угроза так и не смогла обьединить нас, а те меры, которые были предприняты для сохранения здоровья людей, превратили общество в пороховую бочку. Искра гнева полыхнула пламенем беспорядков в прямом смысле этого слова. Ковид не смог стать ни тем, против чего мы смогли бы бороться вместе, ни тем, что заставило бы нас ценить здоровье и жизнь окружающих, ни тем, что сдержало бы людей в рамках человечности".
Те, районы, которые больше всего пострадали от коронавируса, теперь оказались разрушены. Жители города собирают на улицах битые стекла и мусор и ищут средства на продукты для семей, которые остались без магазинов и транспорта.
"Мы все думали, что наши жизни будут разделены на до и после ковид. Оказалось, есть вещи куда хуже и опаснее. У нас уже нет пути назад. Мы на распутье, а перед нами — сплошные дорожные работы".
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Истории , Татьяна Мельник
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