Как борются с похмельем в разных странах 

Иногда на утро после шумной вечеринки сложно прийти в себя и вернуться к жизни. Кто-то, чтобы избавиться от головной боли, пьет таблетки или рассол, а кто-то просто весь день лежит в кровати. "Рамблер" рассказывает, как справляются с похмельем в разных странах мира.

Япония

Японцы, когда перебирают с саке, на утро едят умэбоси. Это маринованная кислая слива. В Японии считают, что она восстанавливает функции печени, помогает пищеварению, снижает усталость и предотвращает тошноту.

Германия

Германия славится своим пивом. Но что, если его оказалось слишком много? В стране у похмельного завтрака даже есть свое название — Katerfrühstück. Это ассорти из кислой еды: например, маринованных корнишонов и сельди. Считается, что такой завтрак восстанавливает водно-электролитный баланс. Еще в Германии на утро после веселой ночи любят есть супы, а в холодильнике на такие случаи всегда лежит Konterbier — маленькая банка пива.

Грузия

В Грузии после застолья выпивают стакан чистого соуса ткемали. Его делают из специального сорта слив, чеснока и трав. Часто от похмелья спасаются с помощью минеральной воды "Боржоми" или очередного застолья.

Италия

Итальянцы от всех болезней лечатся кофе. С похмельем они предпочитают бороться чашечкой эспрессо, а на десерт едят бананы. Считается, что сочетание кофеина и калия способно быстро вернуть человека к жизни.

Ирландия

Ирландцы считают, что лучше всего от похмелья помогают сырые яйца, если съесть их с утра на завтрак. Еще один действенный способ борьбы с плохим самочувствием — имбирный эль или чай. Не отказываются ирландцы и от обычного рассола и маринованных огурцов.