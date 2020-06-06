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Опасные связи в эпоху Просвещения 

Полина Алферова 2 часа назад
Опасные связи: секс в эпоху Просвещения
Фото: Кадр из фильма "Вальмон"
Галантный век породил несколько любопытных явлений в области взаимоотношений, которые существуют и поныне. Подробности — в материале «Рамблера».
Утонченность и изнеженность стали символами эпохи, поэтому подлинной красотой стала красота искусственная. Изящные руки и ноги, белая кожа, никогда не знавшая солнца, румяна, пудра, помада, мушки, скрывавшие оспины, завитые парики — человек эпохи рококо мог наслаждаться красотой пейзажа, но не имел ничего общего с природой и тем более с трудом.
Аристократки обожали переодеваться в пастушек во время домашних театральных представлений, но это были пастушки, одетые по последней моде, кокетливо причесанные. Натуральность стала синонимом безобразия. Поэтому макияж, парфюм, парики использовали и мужчины, и женщины. Одежда также равно украшалась вышивкой, кружевами, лентами.
Все это привело к забавному эффекту — дамы и кавалеры были очень похожи внешне, фактически в моду вошел унисекс. А при европейских дворах стили популярными маскарады с переодеваниями — мужчины облачались в женские платья, женщины — в мужские камзолы. Такие развлечения любила и императрица Елизавета Петровна. Таким образом, границы пола стали размытыми.
Примером, хорошо иллюстрирующий нравы эпохи, стал знаменитый шевалье де Эон, который первую половину жизни прожил как мужчина, а вторую как женщина. При этом он превосходно владел шпагой и воевал в Семилетнюю войну, но встретить старость предпочел в платье. После его смерти медики подтвердили, что он все же был мужчиной.
Кстати, идеальный мужчина эпохи также не имел ничего общего с мужественностью в нашем понимании. Хрупкое телосложение, элегантность, маленькие руки и ноги, отсутствие лишней растительности — все это считалось обязательным для привлекательного мужчины.
Закономерно, что однополые отношения в такой атмосфере стали обыденностью, появились даже первые клубы по интересам. Солидные мужчины в таких заведениях переодевались в женщин и встречались с поклонниками. Их называли «молли», а такие заведения — молли-хаус. Все это не мешало им быть за стенами клубов мужьями и отцами. При этом «молли» встречались не только среди аристократов, но и буржуа, и даже ремесленников, много их было и в числе домашней прислуги.
Женщины также часто выдавали себя за мужчин — не только из личных предпочтений, но и потому, что такая жизнь давала больше свободы, а также возможность получить образование и работать. Некоторые проживали всю жизнь под мужским именем и даже заводили семьи.
Скандальную известность получило дело Мэри Гамильтон. Будучи юной, она стала любовницей Анны Джонсон, а затем и вовсе стала выдавать себя за мужчину. Потом она влюбилась в Мэри Прайс и женилась на ней, причем, невеста, видимо, знала истинный пол Гамильтон. Но после свадьбы кто-то донес на Мэри Гамильтон, ее обвинили в мошенничестве, публично выпороли и дали шесть месяцев тюрьмы, а брак аннулировали.
Но однополые отношения существовали и раньше, уникальной же особенностью эпохи стала попытка придать им официальный и открытый характер.
Кадр из фильма "Опасные связи"
Яркий пример — история Элеоноры Батлер и Сары Понсонби. В юности Элеонора получила монастырское образование, ее католическая ирландская родня хотела принудить ее к постригу, но не вышло.
В 1768 году она познакомилась с Сарой Понсонби, женщины сразу подружились, а потом решили сбежать и жить вместе. Побег удался со второй попытки. Они купили домик в пригороде Ленголлена и жили в духе идей Руссо, работая в саду и изучая труды философов. Их дом стал пристанищем богемы. Современники описывали Элеонору как мужеподобную даму в костюме для верховой езды, а Сару — как прелестную и очень женственную леди.
Кстати, сбежать со своим другом пытался и будущий король Пруссии Фридрих II. Будучи принцем, он сошелся с лейтенантом Гансом фон Катте, и решил начать вольную жизнь подальше от деспотичного отца. Такая близка дружба породила слухи о том, что фон Катте был любовником принца. Как бы там ни было, по приказу отца Фридриха фон Катте казнили на глазах у будущего короля. Принц плакал и просил прощения у друга.
Другой особенностью эпохи Просвещения стало появление порнографической литературы. В этой связи обычно вспоминают «Опасные связи» Шодерло де Лакло и сочинения маркиза де Сада, но на самом деле таких произведений было много. Чаще всего они были анонимными и в подробностях описывали любые отношения, не брезгуя инцестом.
Очень быстро истории, которые писали для аристократического круга, стали бульварным чтивом для народа. Более того, народ ответил такими же памфлетами, где короли и высшие сановники предавались разврату со всеми подряд. Эти сочинения формировали общественное мнение масс и породили легенды о том, что, например, Мария-Антуанетта была окружена любовницами.
Бесконечная игра в любовь, флирт, имитация страстей, наслаждение во всех своих проявлениях ради того, чтобы победить скуку — все это закончится с началом Великой французской революции. Вместо скуки придет страх.
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Истории , Де Сад
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