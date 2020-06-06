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Почему рабами в Америке стали чернокожие 

Полина Алферова 1 час назад
Почему рабами в Америке стали чернокожие
Фото: Кадр из фильма "12 лет рабства"
Современная история рабства начинается с эпохи Великих географических открытий. В древнем мире рабом мог стать любой человек вне зависимости от цвета кожи. В свете последних событий в США и массовых выступлений после убийства полицией Джорджа Флойда, «Рамблер» решил вспомнить, как чернокожие появились в Новом Свете.
В Новое время европейские колонисты стали активно осваивать плодородные земли обеих Америк, вытесняя коренное население. В ответ на сопротивление индейцев устраивались карательные экспедиции, но не всегда — иногда заключались мирные договоры, которые предусматривали четкие границы земель белых и индейцев. Однако рост населения колоний шел постоянно, и границы рано или поздно нарушались, а конфликт возобновлялся. Плантации, где выращивали хлопок и рис, а в Южной Америке — кофе, нуждались в множестве работников, но за наемный труд нужно платить. Плантаторов это не устраивало.
Разумеется, сначала в рабство пытались обратить коренное население, однако индейцы, будучи хозяевами на своей земле, из-под палки работали плохо и сбегали при первой же возможности, прекрасно ориентируясь в местных лесах и горах. При этом каждый индеец мог рассчитывать на помощь не только своего племени, но и дружественного. Большинство индейцев же предпочитали смерть рабству и в крайнем случае уходили на запад.
К тому же скоро у индейцев даже появились защитники. Епископ Бартоломе де лас Касас начал бороться за права индейцев еще в XVI веке, доказывая, что у них есть развитое общество и в конце концов душа, а значит, они не дикари, а равные белым люди. Он резко критиковал деятельность испанцев в Новом Свете, предрекал Испании гибель из-за совершенных преступлений и настаивал, что миссия европейского колониста — просвещение индейцев путем проповеди христианства.
В конце концов в колониях Нового Света даже появились законы в пользу коренного населения — во многом благодаря деятельности епископа. Однако тот же лас Касас, стремясь спасти индейцев от рабства, высказал идею о том, что в качестве рабов можно использовать коренное население Африки. Позже и другие священники, даже протестантские, подхватили эту мысль, хотя о своих словах лас Касас скоро пожалел. Но процесс уже начался.
В Африке белые работорговцы нашли уже готовый рынок. Работорговлей занимались и мусульмане из стран Магриба, и даже сами вожди африканских племен, которые продавали в рабство своих соплеменников или пленных, полученных в результате войны с соседями. За несколько лет работы на хозяина любой раб окупал себя в несколько раз, поэтому работорговля стала прибыльным бизнесом. Корабли с «живым товаром» курсировали между Африкой и Новым Светом, обеспечивая землевладельцев рабочей силой, которая трудилась за еду.
Естественно, нашлось и религиозное объяснение такого отношения — в Ветхом Завете. Народы с темным цветом кожи считались потомками Хама, сына Ноя, оскорбившего своего отца. За что Ной предсказал его потомкам рабство у потомков его братьев — Сима и Иафета. Эта теория оправдывала отношение к чернокожим как к товару — некоторые всерьез полагали, что у них нет души. Хотя, разумеется, не было никаких оснований утверждать, что Хам вообще был черным.
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