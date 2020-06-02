Почему пожилые люди часто распространяют «фейки»

В период пандемии COVID-19 в Сети появилось огромное количество "фейковых" новостей, которые преподносят ложную информацию, тем самым запугивая граждан. Удивительно, но иной раз эту информацию распространяет одна из самых уязвимых категорий населения — пенсионеры. Этот факт подтверждает исследование психологов из Гарвардского университета : они выяснили, что люди старше 65 лет в семь раз чаще остальных делятся на своих страницах в соцсетях "фейками".

Почему так происходит? Разбирался "Рамблер".

Согласно одному предположению, все дело в снижении когнитивных способностей, которое происходит с возрастом. Однако, по мнению исследовательницы Нади Брашир, специалиста в области когнитивной психологии, это упрощение. По словам Брашир, пожилые люди становятся жертвами других видов мошенничества так же часто, как и молодые. Следовательно, можно сделать вывод, что в социальных сетях есть некая специфика, которая заставляет людей в возрасте распространять дезинформацию.

Некоторые специалисты предположили, что виной всему политические взгляды людей, которые постят "фейки": чаще всего это консерваторы и правые радикалы. Однако этот довод также подвергается сомнению, ведь либералы подчас не менее уязвимы перед дезинформацией.

Таким образом, эксперты сошлись во мнении, что пожилые люди распространяют ложную информацию в связи с социальными изменениями, которые происходят по мере взросления человека. Чем старше мы становимся, тем более сужается наш круг общения.

Все это в конечном счете приводит к тому, что с возрастом у пенсионеров остается не так много людей, которым они могут доверять.

«Пожилой человек видит новость, которой поделился его друг, и автоматически делает вывод, что этому можно верить. В то время как молодые люди привыкли к любому посту, даже от близкого, относиться скептически»,

— объясняет Брашир.