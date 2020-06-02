Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему пожилые люди часто распространяют «фейки»: мнение психологов 

Мира Маркина 4 часа назад
Почему пожилые люди часто распространяют «фейки»
Фото: depositphotos.com
В период пандемии COVID-19 в Сети появилось огромное количество "фейковых" новостей, которые преподносят ложную информацию, тем самым запугивая граждан. Удивительно, но иной раз эту информацию распространяет одна из самых уязвимых категорий населения — пенсионеры. Этот факт подтверждает исследование психологов из Гарвардского университета: они выяснили, что люди старше 65 лет в семь раз чаще остальных делятся на своих страницах в соцсетях "фейками".
Почему так происходит? Разбирался "Рамблер".
Согласно одному предположению, все дело в снижении когнитивных способностей, которое происходит с возрастом. Однако, по мнению исследовательницы Нади Брашир, специалиста в области когнитивной психологии, это упрощение. По словам Брашир, пожилые люди становятся жертвами других видов мошенничества так же часто, как и молодые. Следовательно, можно сделать вывод, что в социальных сетях есть некая специфика, которая заставляет людей в возрасте распространять дезинформацию.
Некоторые специалисты предположили, что виной всему политические взгляды людей, которые постят "фейки": чаще всего это консерваторы и правые радикалы. Однако этот довод также подвергается сомнению, ведь либералы подчас не менее уязвимы перед дезинформацией.
Таким образом, эксперты сошлись во мнении, что пожилые люди распространяют ложную информацию в связи с социальными изменениями, которые происходят по мере взросления человека. Чем старше мы становимся, тем более сужается наш круг общения.
Все это в конечном счете приводит к тому, что с возрастом у пенсионеров остается не так много людей, которым они могут доверять.
«Пожилой человек видит новость, которой поделился его друг, и автоматически делает вывод, что этому можно верить. В то время как молодые люди привыкли к любому посту, даже от близкого, относиться скептически»,
— объясняет Брашир.
Видео дня. Берег рухнул под людьми, не соблюдавшими дистанцию
Комментарии 2
Истории , Гарвардский университет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Школьник искал подарок и разрушил брак родителей
Школьник искал подарок и разрушил брак родителей
Грудные маски озолотили сестер на 5 млн за день
Грудные маски озолотили сестер на 5 млн за день
Задача Маска, которую он задает на собеседованиях
Задача Маска, которую он задает на собеседованиях
Самые странные вещи, которые нашли метростроевцы
Самые странные вещи, которые нашли метростроевцы
Видео
Поросенок-мутант с двумя головами попал на видео
02:28
Поросенок-мутант с двумя головами попал на видео
Безумный мир
Как развлекаются на карантине в Париже
00:29
Как развлекаются на карантине в Париже
Люди
Ошибки, изменившие ход истории
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Писатели-гении, прославившиеся чудачествами
04:47
Писатели-гении, прославившиеся чудачествами
Люди
Самые известные европейские фаворитки в истории
12:06
Самые известные европейские фаворитки в истории
Люди Истории
Обезьяна похитила результаты анализов больных COVID
00:55
Обезьяна похитила результаты анализов больных COVID
Безумный мир
Пилот снял электрические разряды на лобовом стекле
00:26
Пилот снял электрические разряды на лобовом стекле
Безумный мир
Берег рухнул под людьми, не соблюдавшими дистанцию
00:29
Берег рухнул под людьми, не соблюдавшими дистанцию
Места Люди
Медведей прокатили на крутых на американских горках
01:05
Медведей прокатили на крутых на американских горках
Безумный мир
Обработка санитайзером довела мотоцикл до пожара
00:45
Обработка санитайзером довела мотоцикл до пожара
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение