Зачем Иван Грозный притворялся женщиной

Могущественный правитель Руси Иван Грозный славился непредсказуемым характером, жестокостью, легендарной любвеобильностью. Прошедшие столетия осложняют поиск истины, но некоторые факты дают возможность пролить ясность на пикантные моменты.

Сложное детство или наследственность

Психотип великого государя складывался под влиянием драматических моментов. Его отец — князь Василия III, был уличен в гомосексуальных наклонностях, и выполнять супружеский долг мог, по свидетельствам современников, лишь в присутствии своего фаворита. Несмотря на спорность родства, Иван Грозный после смерти князя был провозглашен правителем, при регентстве матери — Елены Глинской . Детство будущего грозного владыки прошло при дворе, где его воспитанием и обучением никто не занимался. Никого не насторожила и жестокость, пока проявляемая только к животным.

Интерес общественности к царю всколыхнула новость о необычной находке. Немецкий историк Вильгельм Кайзер рассказал о недавно обнаруженном кладе. В альпийской деревушке нашли сокровища, спрятанные нацистами. Среди раритетов обнаружилась мраморная статуэтка с едва заметной надписью «IVAN». Фигурка изображала Иоанна IV, держащего в руках женскую муфту. Скульптор отобразил бытовую сценку, запечатлев самодержца с предметом женского гардероба.

Изучая литературу, посвященную истории моды, Кайзер выяснил, что этот предмет говорит о специфичных наклонностях мужчин того времени. К такому выводу он пришел после оценки поведения еще одного коронованного современника царя — французского императора Генриха III. По странному совпадению, француз, не скрывающий свою ориентацию, также часто пользовался атласными муфтами, отороченными мехом.

Пытаясь разгадать тайны истории, стоит обратить внимание на записки путешественников, прямо свидетельствующие о связи Ивана Грозного не только с большим количеством женщин, но и приписывающие ему любовные отношения с придворными: Басмановым, Скуратовым. Об этом говорится в «Сказании» Альберта Шлихтинга, «Записках о Московии» иностранного опричника Генриха Штадена.

Собственные признания царя

Исходя из наличия жен, о точном количестве которых историки спорят и сейчас, нельзя говорить о гомосексуализме Ивана Грозного. Скорее речь идет о запретных удовольствиях, осуждаемых церковью. Государю нравилось проявлять своеволие, чувствовать свою безнаказанность. На исповеди в 1572 года царь признал за собой «чрезестественный грех чресел».

Как метод влияния на бояр, способ единоличного правления, Иоанн неожиданно учреждает опричнину. Сейчас это слово ассоциируется с царским террором, но раньше на Руси так именовалась «вдовья доля», выделяемая одинокой женщине. В челобитных, посылаемых на имя коронованного им самим царевича Симеона Бекбулатовича, он униженно именует себя «убогой вдовицей», требуя защиты и наведения порядков. Спустя 11 месяцев Грозный вернул себе престол, отправив подставного царя править в Тверь.