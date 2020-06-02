Ледоруб для Льва революции: как умер Троцкий

Спустя 12 лет после убийства Троцкого , 14 мая 1952 года, в Риме новый посол республики Коста-Рика вручил верительные грамоты президенту Италии, затем подобная церемония прошла в Папском дворце в Ватикане. За заслуги перед Коста-Рикой Теодор Кастро был назначен послом этой республики сразу в трех странах: Италии, Ватикане и Югославии. И только в 1997 году стало известно, что под личиной Теодора Кастро скрывался советский разведчик-нелегал Иосиф Ромуальдович Григулевич. Говорят, что когда об этом узнали в Ватикане, сам Папа Римский схватился за голову, а в ЦРУ был настоящий шок. О многих операциях Григулевича мы узнаем лет через сто. Известно только, что он был одним из главных участников покушения на Троцкого.

«Такие исторические события обычно случаются с участием крупных исторических людей. Однажды он в качестве посла от Коста-Рики был при папском престоле в Риме, располагал исключительной информацией. Это был необычный человек, которого многие знают, просто как замечательного историка», — говорит доктор исторических наук Владимир Фортунатов.

Сегодня о Льве революции, главном организаторе октябрьского переворота в России Льве Давидовиче Троцком (настоящая фамилия — Бронштейн), не знает только ленивый. Создатель Красной армии, пламенный революционер, сторонник идеи непрерывности мировой революции, Троцкий был одной из самых влиятельных фигур в мировом коммунистическом движении. После смерти Ленина Троцкий яростно борется за власть, но проигрывает эту схватку незаметному Сталину. Понятно, что двум таким фигурам вместе не ужиться. И в 1929 году Сталин добивается высылки Троцкого из страны. Троцкий мечется по Европе в поисках безопасного убежища, но ни Франция, ни даже Норвегия его не принимают.

«К тому же, именно европейская пресса в этот момент была полна сенсационных статей. Писали, что выдворение Троцкого — это, на самом деле, грандиозный спектакль, который подразумевает секретное соглашение между Сталиным и Троцким. Якобы Троцкий по заданию Сталина поехал в Европу, чтобы разжечь пожар мировой революции. «Призрак русского коммунизма» тогда напугал всю Европу, и она объединилась для священной травли Троцкого. В итоге он был вынужден принять приглашение мексиканского правительства», — пояснил писатель и культуролог Андрей Столяров.

За границей Троцкий продолжает свою борьбу со Сталиным. В 1938 году Троцкий в противовес ленинско-сталинскому третьему интернационалу организовывает свой истинно коммунистический — четвертый. Фактически Троцкий стал создателем конкурирующего с Москвой альтернативного центра мирового коммунистического движения. Во время гражданской войны в Испании под знаменами троцкизма сражаются тысячи добровольцев со всего мира. В условиях приближения большой войны подрывная деятельность Троцкого становится по-настоящему опасной. Тем более что до Сталина доходят слухи о переговорах Троцкого с фашистами с целью свержения сталинского режима.

В 1939 году на секретном совещании у Сталина было принято решение о физическом уничтожении Льва революции. Операцию курировал Лаврентий Берия , а непосредственно руководил ею заместитель начальника внешней разведки Павел Судоплатов

«Таких людей очень трудно остановить, и Сталин принял решение, что Троцкого надо убрать. Выделили десятки тысяч долларов, чтобы провести эту операцию. Она была продумана очень тщательно, были созданы две группы для убийства Троцкого, которые действовали самостоятельно. Одна группа называлась «Мать», вторая — «Конь», — рассказывает Фортунатов.

Операция получила название «Утка» — Убить Троцкого. Первую группу возглавил известный мексиканский художник, лауреат ленинской премии — Давид Сикейрос, который подобрал 20 преданных революционеров. Все они были мексиканцами и формально связи с НКВД не имели. Курировал акцию с советской стороны агент Юзек, тот самый будущий посол в Ватикане — Иосиф Григулевич. Он руководил третьей резервной группой. Именно Григулевич подкупил одного из охранников и утром 23 мая 1940 года постучал в ворота виллы Троцкого.

«Здесь есть два подхода, одни считают, что они хотели убить Троцкого, другие — будто собирались захватить архивы Троцкого и немного попугать. Трудно сказать, почему покушение не удалось. Им человек в охране Троцкого открыл дверь, они вошли и по комнате выпустили более 200 выстрелов. Троцкий с женой упали под кровать и остались живы», — добавил Фортунатов.

После неудачного покушения мексиканская полиция быстро вышла на его исполнителей, но все они, включая Сикейроса, никакого серьезного наказания не понесли. В Москве Берия был в ярости, он хотел расстрелять всех участников операции, но Сталин запретил ему это делать и лишь высказал сожаление, что не удалось добыть архивы. Тогда в дело вступила вторая группа, где главным действующим лицом был испанский революционер, завербованный советской военной разведкой, Рамон Меркадер.

«Рамон был здоровым дядькой 27 лет, красивый и образованный человек, хороший журналист. Глядя на него, не подумаешь, что он мог оказаться кровожадным убийцей с ледорубом в руках», — говорит кандидат исторических наук Сергей Кормилицын.

Операция по внедрению Раймонда — такой псевдоним присвоили Меркадеру — была многоходовой и тщательно готовилась. Он приехал в Париж по документам бельгийца Жака Морнара, туда же для дачи последних инструкций из Москвы прибыл Павел Судоплатов. Здесь в Париже Меркадера аккуратно подвели к сестре секретаря Троцкого — Сильвии Агелофф. Между молодыми людьми вспыхнуло чувство. Обаятельный красавец моментально вскружил голову Сильвии.

Их роман продолжился и в Мексике, где Сильвия начала работать у Троцкого. «Демон революции» в то время жил на своей вилле и увлекался разведением кроликов и кур. После неудачного нападения группы Сикейроса охрана поместья была усилена и проникнуть в него постороннему было практически невозможно.

«Девушка встречает двухметрового красавца с хорошо подвешенным языком. Месяца не прошло, как они поехали в Мексику и постепенно Меркадер стал вхож на виллу Троцкого. Довольно долго длился период, когда он просто туда приходил, но спустя время его лично познакомили с Троцким», — сказал Кормилицын.

Утром 20 августа 1940 года Меркадер подошел к дому Троцкого. С собой у него был ледоруб и нож. Троцкий как обычно работал в своем кабинете и не очень удивился приходу гостя. Тот якобы принес ему для прочтения свою статью о троцкизме в новых условиях.

«Он передал свою статью, Троцкий положил ее перед собой на столе, надел пенсне, наклонился, чтобы прочесть. В этот момент Меркадер достал из-за пазухи малый ледоруб и ударил Троцкого в затылок. Он нанес глубокую рану — семь сантиметров, но Троцкий остался в сознании. Он схватил Меркадера и начал его душить. Умер революционер только спустя сутки», — рассказывает Фортунатов.

Все же Раймонд выполнил задание, Троцкий скончался в больнице. Похороны Льва революции превратились в массовое шествие. Тысячи мексиканцев пришли проститься с главным идеологом мировой революции. Сталинский враг номер один был уничтожен. В Кремле не скрывали радости в связи с кончиной Троцкого. Газета «Правда» писала, что погиб верный слуга империалистов, не брезговавший никакими средствами для достижения своих контрреволюционных целей. Сталин лично вставил абзац в статью, что Троцкий «бесславно закончил свою жизнь, сойдя в могилу с печатью международного шпиона на челе».

«22 августа по улице Мехико двинулся похоронный картеж Льва Троцкого. Это было необычайное зрелище, кажется, все жители города вышли на улицу. Первоначально прах Троцкого хотели похоронить в Америке, но американское правительство запретило ввозить останки революционера. Совсем другое дело — Латинская Америка. На пять дней тело Троцкого выставили для прощания», — рассказывает Андрей Столяров.

Несколько лет Рамона Меркадера страшно пытали и избивали в тюрьме, но он так и не признался в работе на советскую разведку, говорил, что убил Троцкого по личным мотивам. Его так и судили под именем бельгийского гражданина Жака Морнара и приговорили к 20 годам тюрьмы. Когда об этом сообщили Сталину, вождь сказал: «Высшая награда будет вручена ему после выхода из заключения. Посмотрим, какой он в действительности профессиональный революционер, как он проявит себя в это тяжелое для него время».

«Сначала Меркадера сильно пытали, потом он перешел в статус «вип-заключенного». У него было все, даже женщина, которая впоследствии стала его женой. На обеспечение безбедного существования Меркадера наша разведка потратила семь миллионов долларов», — говорит Фортунатов.

Рамон Меркадер честно отсидел все 20 лет от звонка до звонка, так ни в чем и не признавшись. В мае 1960 года Меркадер вышел из тюрьмы и был сразу переправлен сначала на Кубу, а потом в СССР. В Москве его встречали как героя, только об этом никто не знал. 31 мая 1960 года Рамон Меркадер в Кремле получил заслуженную награду.