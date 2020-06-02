Полсотни автоматчиков встали перед пятитысячной толпой. Дали очередь над головами. Кто-то крикнул: "Стреляют холостыми!" Люди повалили вперед. И тогда автоматы разрядили в толпу. 2 июня 1962 года в Новочеркасске Ростовской области расстреляли мирную демонстрацию.

Официальные данные: 87 раненых, 26 убитых. Тела погибших родственникам не выдали, тайно захоронили по разным кладбищам. Среди них были "женщины и дети". Так сказано в постановлении Верховного Совета РФ после расследования трагедии в 1992 году. Указана и причина: "Трудящиеся требовали улучшения социально-экономического положения".

Пирожок с ливером

Началось с забастовки на электровозном заводе. Рабочим увеличили норму выработки, зарплаты оставили прежними. Одновременно в стране объявили о повышении цен на мясо и молоко. Забастовщики сказали: в таком случае повысьте и расценки на наш труд! Задали руководству вопрос: на что жить дальше? В ответ получили:

"Будете жрать пирожки не с мясом, а с ливером".

Завод включил тревожный гудок, на него потянулись горожане. Сотни быстро становились тысячами. С ними пытались разговаривать лозунгами, зачитывали "Обращение ЦК КПСС". Людей это только раздражало. После штурма заводского управления двинулись к городскому комитету партии. И вот тогда местное партийное руководство всерьез испугалось.

© РИА Новости / Александр Поготов /// Новочеркасский электровозостроительный завод

Навстречу демонстрации решили двинуть танки. Но тот, кому это поручили, сказал:

"Не вижу перед собой такого противника, которого следовало бы атаковать нашими танками".

Это был генерал Матвей Шапошников, Герой Советского Союза. "Боевую задачу" выполнили 50 служащих внутренних войск. После расстрела начались аресты. 112 человек получили длительные сроки, семерых приговорили к смертной казни.

"Вражий" след

Войска применять было нельзя, следовало сразу идти на уступки. Власти обнаружили некомпетентность. Но и опыта подавления городских восстаний у них не было. Говорит историк Александр Широкорад

"Не исключено, что в Новочеркасске была и какая-то антисоветская организация. Или просто люди, недовольные советской властью. Они и спровоцировали не только демонстрацию, но и погромы. Главного инженера завода пытались сжечь заживо — хорошо, что здравомыслящие рабочие предотвратили это. Но все документы засекречены, и "антисоветский след", как говорится, может быть, а может и не быть".

© РИА Новости / Никита Хрущев

Если и был "антисоветский след" в Новочеркасске, то его оставил тогдашний советский руководитель Никита Хрущев. До него в СССР цены могли только снижаться, и при Сталине советская пропаганда это усиленно подчеркивала. Предпринятое Хрущевым повышение цен само воспринималось как антисоветское деяние. Похоже, в Новочеркасске нашла коса на камень.