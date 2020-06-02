Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Страшно… они ловят белых»: русские из США рассказывают, что там творится на самом деле 

Диана Товсепова 41 минуту назад
На одном из популярных форумов в Сети шумно обсуждают погромы в США, которые начались под лозунгом "черные жизни имеют значение". Все началось, когда темнокожий мужчина Джордж Флойд зашел в магазин в штате Мичиган, и продавщица заподозрила, что он хочет расплатиться якобы фальшивой двадцатидолларовой купюрой. На ее вызов приехали полицейские, один из которых, белый мужчина средних лет, надел на Флойда наручники, уложил лицом в асфальт и начал душить его коленом.
От полученных увечий Джордж скончался, но процесс "задержания" попал на видео, которое стало рычагом к погромам по всему США. Толпы людей ходят с плакатами против жестокой и безнравственной полиции и выкриивают антироссийские лозунги, но в некоторых городах мирные демонстрации превратились в погромы и люди в масках попросту громят целые улицы, разворовывая люксовые магазины и сжигая все, что попадется под руку.
Как выяснил "Рамблер", этот хаос напугал всех и о происходящем в США во время "восстания 2020" рассказали русские, которые живут в разных уголках Америки.
"У нас на 5 авеню в Нью-Йорке все магазины заколачивают витрины. Мы живем в страхе, мы боимся выйти из своих домов Они держат в страхе всю страну. Как можно быть толерантным к такому? Их неприкосновенность и безнаказанность сделала нас белыми рабами! Во многих городах комендантский час, направлена национальная гвардия и даже введено военное положение!"
"Я живу в Сан-Франциско. Полиция, национальная гвардия, выстрелы, вертолеты и даже взрывы были! Сейчас вроде притихло…"
"В Эверене, штат Вашингтон, пока тихо, но уже очень страшно…"
"Чикаго центр разрушен. Мы в северной части города пока норм, но сирены и вертолеты слышно. По домам вроде еще не грабят…"
"Страшно…они ловят белых на улице и толпой бьют. Уже 2-3 случая таких было. Те, кто громят, местные быдло-отморозки" — рассказывают в Сети русские из разных уголков Соединенных Штатов.
Жители рассказывают, что по стране уже пошли слухи о погромах в домах простых белых граждан.
"В Хьюстоне протесты и беспорядки, все большие магазины закрыли рано, все боятся, что в дома полезут. Губернатор стянул ФБР, национальную гвардию и troopers (федеральные солдаты — прим.ред.)", — рассказала женщина из Хьюстона.
Происходящее в городах привело к тому, что простые граждане начали готовиться к худшему.
"Вещи собрали, паспорта спрятали, ножи рядом с кроватью и газовый баллончик…
9 минут назад ворвались в один из домов в нашем городе", — рассказывает русская жительница Беверли-Хиллз (Калифорния).
Все это в Сети уже называют "восстанием 2020", а после такого развития событий отношение к темнокожим у некоторых, наоборот, обострилось. При этом есть немало американцев уже давно кричащих о расизме по отношению к белым в стране.
"Вой сирен, выстрелы и вертолеты … у нас гражданская война! И воюют только они! Без какого либо сопротивления. Они не за того черного парня воюют, а просто под шумок грабить и убивать безнаказанно, прикрываясь расизмом!
Тут расизм один — в сторону белых! И он всегда тут ощущается! Это скажет любой белый американец. Они за эти дни уже ограбили все бизнесы и сейчас полезли уже по домам. Я тоже была раньше толерантной … до этих событий. Теперь мы просто боимся за свои жизни и не, знаем как будем жить дальше в таком соседстве", — признается русскоязычная жительница Штатов.
Видео дня. Берег рухнул под людьми, не соблюдавшими дистанцию
Комментарии 9
Истории , Видео , ФБР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудные маски озолотили сестер на 5 млн за день
Грудные маски озолотили сестер на 5 млн за день
В какое время в СССР жили лучше всего
В какое время в СССР жили лучше всего
Странное исчезновение танцовщицы разгадали через 40 лет
Странное исчезновение танцовщицы разгадали через 40 лет
Электрик послушал голос в голове и разбогател
Электрик послушал голос в голове и разбогател
Видео
Поросенок-мутант с двумя головами попал на видео
02:28
Поросенок-мутант с двумя головами попал на видео
Безумный мир
Как развлекаются на карантине в Париже
00:29
Как развлекаются на карантине в Париже
Люди
Ошибки, изменившие ход истории
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Писатели-гении, прославившиеся чудачествами
04:47
Писатели-гении, прославившиеся чудачествами
Люди
Самые известные европейские фаворитки в истории
12:06
Самые известные европейские фаворитки в истории
Люди Истории
Обезьяна похитила результаты анализов больных COVID
00:55
Обезьяна похитила результаты анализов больных COVID
Безумный мир
Пилот снял электрические разряды на лобовом стекле
00:26
Пилот снял электрические разряды на лобовом стекле
Безумный мир
Берег рухнул под людьми, не соблюдавшими дистанцию
00:29
Берег рухнул под людьми, не соблюдавшими дистанцию
Места Люди
Медведей прокатили на крутых на американских горках
01:05
Медведей прокатили на крутых на американских горках
Безумный мир
Обработка санитайзером довела мотоцикл до пожара
00:45
Обработка санитайзером довела мотоцикл до пожара
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение