На одном из популярных форумов в Сети шумно обсуждают погромы в США, которые начались под лозунгом "черные жизни имеют значение". Все началось, когда темнокожий мужчина Джордж Флойд зашел в магазин в штате Мичиган, и продавщица заподозрила, что он хочет расплатиться якобы фальшивой двадцатидолларовой купюрой. На ее вызов приехали полицейские, один из которых, белый мужчина средних лет, надел на Флойда наручники, уложил лицом в асфальт и начал душить его коленом.

От полученных увечий Джордж скончался, но процесс "задержания" попал на видео, которое стало рычагом к погромам по всему США. Толпы людей ходят с плакатами против жестокой и безнравственной полиции и выкриивают антироссийские лозунги, но в некоторых городах мирные демонстрации превратились в погромы и люди в масках попросту громят целые улицы, разворовывая люксовые магазины и сжигая все, что попадется под руку.

Как выяснил "Рамблер", этот хаос напугал всех и о происходящем в США во время "восстания 2020" рассказали русские, которые живут в разных уголках Америки.

"У нас на 5 авеню в Нью-Йорке все магазины заколачивают витрины. Мы живем в страхе, мы боимся выйти из своих домов Они держат в страхе всю страну. Как можно быть толерантным к такому? Их неприкосновенность и безнаказанность сделала нас белыми рабами! Во многих городах комендантский час, направлена национальная гвардия и даже введено военное положение!"

"Я живу в Сан-Франциско. Полиция, национальная гвардия, выстрелы, вертолеты и даже взрывы были! Сейчас вроде притихло…"

"В Эверене, штат Вашингтон, пока тихо, но уже очень страшно…"

"Чикаго центр разрушен. Мы в северной части города пока норм, но сирены и вертолеты слышно. По домам вроде еще не грабят…"

"Страшно…они ловят белых на улице и толпой бьют. Уже 2-3 случая таких было. Те, кто громят, местные быдло-отморозки" — рассказывают в Сети русские из разных уголков Соединенных Штатов.

Жители рассказывают, что по стране уже пошли слухи о погромах в домах простых белых граждан.

"В Хьюстоне протесты и беспорядки, все большие магазины закрыли рано, все боятся, что в дома полезут. Губернатор стянул ФБР, национальную гвардию и troopers (федеральные солдаты — прим.ред.)", — рассказала женщина из Хьюстона.

Происходящее в городах привело к тому, что простые граждане начали готовиться к худшему.

"Вещи собрали, паспорта спрятали, ножи рядом с кроватью и газовый баллончик…

9 минут назад ворвались в один из домов в нашем городе", — рассказывает русская жительница Беверли-Хиллз (Калифорния).

Все это в Сети уже называют "восстанием 2020", а после такого развития событий отношение к темнокожим у некоторых, наоборот, обострилось. При этом есть немало американцев уже давно кричащих о расизме по отношению к белым в стране.

"Вой сирен, выстрелы и вертолеты … у нас гражданская война! И воюют только они! Без какого либо сопротивления. Они не за того черного парня воюют, а просто под шумок грабить и убивать безнаказанно, прикрываясь расизмом!