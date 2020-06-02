Инженер объяснил, как спастись в падающем лифте 

То, что первое приходит в голову многим в такой ситуации — нужно присесть. Но это не правильно, поскольку повлечет за собой повреждения колен и позвоночника. Также многие думают и о прыжке перед самым приземлением летящей вниз кабины. Но это, по словам ученого, тоже плохая идея. Поскольку помимо чисто физических качеств, которые потребуются от человека для его выполнения, такой прыжок приведет, скорее всего, к травмам головы.

Лучшим способом выживания в такой ситуации, как это ни странно, является лечь животом на пол, обхватив руками голову. Именно так ударная сила распределится на все тело, уменьшив, таким образом, риски от повреждений.