Когда сражения в космосе станут реальностью

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Американские ученые неожиданно раскрыли всему миру особенности космического оружия, а следом на экраны вышел полукомедийный сериал как раз о космических войсках.

И это может означать, что совсем скоро войны в пространстве нашей Вселенной перестанут быть байками. Об этом «Вечерка» решила узнать у эксперта.

Признайтесь, в первую очередь вы подумали о чем-то вроде саги «Звездные войны» Джорджа Лукаса , где вечно кого-нибудь бомбят, высаживают полки солдат и боевых роботов, посылают разрушительные лазерные лучи. Круто же! Но реальность, как обычно, оказалось куда более прозаичной. Такие невероятные образцы оружия ученые вряд ли изобретут в обозримом будущем.

Между тем в Штатах выделили несколько категорий космического вооружения: противоспутниковые ракеты, «глушилки» для спутников противника, корабли-бомбардировщики, десантеры… Звучит внушительно.

Но, по словам военного эксперта Алексея Леонкова, большинство таких проектов наталкивается на серьезные сложности.

— Сейчас у США на орбиту выведено около 350 спутников Илона Маска, которые пригодны для радиоэлектронной борьбы. Но для того, например, чтобы парализовать все наши спутники, таких аппаратов нужно 15–20 тысяч, — сказал Леонков. — И даже к 2030 году вряд ли получится.

Пушкой по врагам В Советском Союзе была создана уникальная военная орбитальная станция «Алмаз», оснащенная автоматической пушкой на случай атаки потенциального противника. Она была нужна для разведки и управления с орбиты наземной военной техникой.