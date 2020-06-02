Фольксштурм: как Гитлер бросил бой стариков и детей 

После пережитого покушения в июле 1944 года Гитлер издает декрет о тотальной войне, а это означало, что все жители Германии, не относящиеся к национальным меньшинствам должны взять в руки оружие. В сентябре того же года фюрер объявил мобилизацию всего мужского населения страны возрастом от 16 до 60 лет в отряды фольксшутма. После сентября 1944 года в ополчение призывали и женщин возрастом от 18 лет.

В это время в Германии появилась шутка: «в фольксштурме будут те, кто уже не умеют ходить и те, кто еще могут ходить». Руководителем народного ополчения стал Мартин Борман , а подчинялось оно органам нацисткой партии. Из-за нехватки старших офицеров самым крупным соединением ополчения был батальон. Для боев с наступающими союзниками было призвано от 6 до 8 миллионов немцев, при отсутствии у мужчины документов, освобождающих его от призыва, нарушителя расстреливали на месте.

Структура фольксштурма

Все батальоны фольксштурма было поделены на 4 разряда. В первую группу зачислили 1,2 миллионов человек. Подразделения комплектовались мужчинами от 20 до 60 лет, не имеющими ограничений к военной службе. Также, в этом разряде служили местные функционеры нацисткой партии, общественного крыла СС и прочих структур рейха. Фольксшурмовцы находились на казарменном положении и прикреплялись к армии.

Во второй разряд вошли 2,8 миллионов бойцов возрастом от 20 до 60 лет, которые были физически здоровы, но имели ограничения по прохождению воинской службы. Чаще всего они сводились в батальоны при фабриках и использовались для боев в пределах своего района. В третьем разряде оказались 600 тысяч юношей возрастом от 16 до 19 лет, которые прошли обучение в лагерях Гитлерюгенда. Также в батальоны включали добровольцев возрастом от 13-15 лет.

В последнем разряде числилось 1,4 миллиона человек возрастом от 20 до 60, а добровольцы и старше лет. Они не по состоянию здоровья не могли активно участвовать в боевых действиях и их использовали для охраны, в том числе и концентрационных лагерей.

Фольксштурм на фронте

Всего планировалось создать 6 710 батальонов, но из-за нехватки вооружения к маю 1945 года против наступающих противников сражалось до 700 отрядов. После того как Красная армия прорвалась на территорию рейха слабо вооруженными и прошедшими 48-часовую подготовку бойцами фольксштурма стали «залатывать» дыры в обороне. Ополченцам выдавали морально устаревшее оружие, среди которых были и однозарядные винтовки второй половины ХIХ века.

Генерал Хельмут Рейман вспоминал что: «Их оружие было произведено во всех странах, с которыми или против которых сражалась Германия: в Италии, России, Франции, Чехословакии, Бельгии, Голландии, Норвегии и Англии. Найти боеприпасы к не менее чем пятнадцати различным типам винтовок и десяти видам пулемётов было практически безнадёжным». Для уничтожения танков они использовали фаустпатроны, который был эффективен только на расстоянии до 30 метров от цели. [С-BLOCK]

Во время боев батальон фольксштурма располагался двумя линиями. В первой были вооруженные ополченцы, а во второй бойцы без оружия. Когда потери на передовой оказывались критическими, задние бойцы перебегали на позиции, где находили оружие и вступали в бой. В сражениях против Красной армии, безоружные ополченцы находились в окопах, чтобы успеть перехватить оружие убитого товарища. Из-за эффективного действия советской артиллерии на восточном фронте, при применении такой тактики потери были очень большими.

В первые дни Берлинской операции на каждую винтовку отводилось по пять патронов, компенсировать нехватку боеприпасов хотели фаустпатронами, но у ополченцев не хватало выучки по их использованию. Однако немецким юношам и старикам, находящимся под влиянием пропаганды Геббельса удавалось отчаянно сопротивляться наступлению советских и союзнических армий. Они отличились в обороне Берлина, удерживали город Бреслау и капитулировали только 6 мая 1945 года, а в боях за Кенигсберг Эрнст Тибужи за один бой сжег 5 танков.