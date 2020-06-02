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Бдительный попугай помог хозяйке задержать грабителя 

Lenta.ru 1 час назад
Бдительный попугай помог хозяйке задержать вора
Фото: Lenta.ru
Серийный грабитель из валлийского города Ньюпорт, Великобритания, сел в тюрьму на два года после того, как бдительный попугай криком разбудил хозяйку дома во время ограбления. Об этом сообщает сайт Daily Mail.
20 июня 2019 года 24-летний Джейк Флетчер (Jake Fletcher) ограбил три дома на одной улице. Во время последнего ограбления преступнику помешал попугай. Птица начала кричать, и разбудила хозяйку. Она пришла посмотреть, что происходит, и увидела Флетчера.
Преступник прятался за дверью. Он проскользнул мимо хозяйки дома и побежал к задней двери. Валлийка схватила его за рюкзак и сказала, что не отдаст ему сумку дочери, которую он пытался похитить. Сумка порвалась. Грабитель побежал к забору и попытался перелезть через него, но владелица дома схватила его и попыталась стянуть вниз.
В результате злоумышленник сбежал, но уронил свой рюкзак. В нем оказались видеоигры, бутылка просекко и бутылка джина. Позже грабитель был арестован.
В суде Флетчер признал вину в совершении трех ограблений и был приговорен к двум годам лишения свободы.
Судья Ричард Уильямс (Richard Williams) поблагодарил хозяйку попугая за храбрость. За свои действия она получит вознаграждение в размере 500 фунтов (43,2 тысячи рублей).
Ранее сообщалось, что суд в Буэнос-Айресе, Аргентина, решил допросить попугая, который запомнил последние слова убитой жильцами хозяйки. Предположительно, попугай повторял последние слова жертвы.
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Истории , Ричард Уильямс
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