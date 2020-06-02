Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сражение за Питомаче: как русские предатели победили красноармейцев в 1944 году 

Русская семерка 3 часа назад
Как русские предатели победили красноармейцев
Фото: Русская семерка
В конце 1944 начале 1945 года в горах Хорватии произошли ожесточенные бои за Вировитицкий плацдарм. Важным эпизодом сражения стал штурм казачьими соединениями СС городка Питомаче, который обороняли советские части. Подавляющее число бойцов с обеих сторон были русскими и британский историк граф Николай Толстой-Милославский, назвал сражение за Питомаче последней битвой Гражданской войны, а саму Отечественную войну — Второй гражданской войной.

Атака с трех сторон

К 26 декабря в зоне боевых действий немцы сконцентрировали 10-тысячную группировку, состоящую из бойцов 2-й казачьей Кавказской бригады (3 отдельных полка из кубанцев, терцев и донских станичников). В этот же день казаки при поддержке минометных и артиллерийских батарей перешла в наступление. Второй волной шел полк ударной дивизии, состоящий из хорватов. Всего для захвата позиций в районе Питомаче было введено 6 тысяч бойцов.
Благодаря густому предрассветному туману казаки, под командованием известного коллаборациониста Кононова, скрытно подошли подойти к месту сражения, а уже в 9 часов утра они заняли село Клодаре. Казачьи соединения ударили по Питомаче с трех сторон и для усиления обороны, командир 703-го полка полковник Сидоренко принял решение перебросить на юг города свой последний резерв в виде роты автоматчиков, а на юго-восток две батареи артиллерийского полка.
Несмотря на плотный огонь, к полудню 26 декабря казаки из терского полка выбили артиллеристов из их позиций и заняли городок Старый Градец, что позволило обстреливать Питомаче с востока. В то же время с двух направлений продолжали атаку донцы и кубанцы.

Рукопашная атака

До 15 часов советские солдаты успешно отстреливались от наседавших с трех сторон коллаборационистов, но ситуацию изменила казачья атака. Коллаборационисты с кличем «Ура, за Россию!» и в полный рост пошли на красноармейцев. Через два часа советская оборона была смята, но яростные схватки «красных» и «белых» продолжались до вечера. В условиях тесного контакта обе стороны активно использовали автоматическое оружие, гранаты, ножи и пистолеты.
С наступлением ночи бойцы 703-го полка и поддерживающие их солдаты югославской бригады мелкими группами стали покидать городок. Поле боя осталось за казаками, которые и выиграли последнее сражение Гражданской войны русского народа. Историк Сергей Дробязко, ссылаясь на данные Центрального архива министерства обороны РФ выяснил, что в боях за Питомаче погибло 204 красноармейца.
Казаки потеряли в сражении 152 бойца. Коллаборационистам достался весь полковой обоз с автомобилями, различным вооружением и огромным количеством боеприпасов. Историк Кирилл Александров в своей работе посвященной боям за плацдарм описал, что при осмотре позиций противника, бойцы обнаружили тела 61 казака, взятых в плен во время утренних боев. Их по приказу подполковника Шумилина расстреляли во время отступления советских солдат.
Коллаборационисты взяли в плен 145 советских бойцов и 14 человек, изъявивших желание присоединиться к коллаборационистам, зачислили в казачьи части. К остальным никаких санкций не применялось.
Александров отыскал в архивах приказ № 194 от 30 декабря 1944 года, составленный Кононовым. В нем высокопоставленный коллаборационистов описывал эпизод, который наблюдал лично. Пленные красноармейцы и их казаки-конвоиры сидели в нижнем белье, играли в карты и вместе выпивали. Кононов сказал, что к пленным стоит относиться хорошо, но это уже перебор.

После Питомаче

Бои за Вировитицкий плацдарм продолжались весь январь, полностью выбить немецкие войска и их союзников удалось только к 11 февраля. Все это время казачьи соединения СС и вермахта ожесточенно сопротивлялись наступлению советских войск. Особенностью сражения стало незначительное количество пленных с обеих сторон, что лишний раз подтверждает его ожесточенный характер.
В первых числах апреля 1945 года казаки начали отступление в направлении Италии и Австрии. В мае они сдались англичанам и американцам, но те, выполняя союзное соглашение, передали коллаборационистов советской стороне.
Видео дня. Берег рухнул под людьми, не соблюдавшими дистанцию
Русская семерка: последние новости
Какие приметы и суеверия были у советских сапёров Какие приметы и суеверия были у советских сапёров В какое время в СССР жили лучше всего В какое время в СССР жили лучше всего Самые страшные преступления Красной Армии в Гражданскую войну Самые страшные преступления Красной Армии в Гражданскую войну
Комментарии
Истории , Кирилл Александров , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Школьник искал подарок и разрушил брак родителей
Школьник искал подарок и разрушил брак родителей
Задача Маска, которую он задает на собеседованиях
Задача Маска, которую он задает на собеседованиях
Россиянка рассекретила вебкам-студии
Россиянка рассекретила вебкам-студии
Что стало с Радуевым в самой страшной тюрьме
Что стало с Радуевым в самой страшной тюрьме
Новости партнеров
Видео
Поросенок-мутант с двумя головами попал на видео
02:28
Поросенок-мутант с двумя головами попал на видео
Безумный мир
Как развлекаются на карантине в Париже
00:29
Как развлекаются на карантине в Париже
Люди
Ошибки, изменившие ход истории
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Писатели-гении, прославившиеся чудачествами
04:47
Писатели-гении, прославившиеся чудачествами
Люди
Самые известные европейские фаворитки в истории
12:06
Самые известные европейские фаворитки в истории
Люди Истории
Обезьяна похитила результаты анализов больных COVID
00:55
Обезьяна похитила результаты анализов больных COVID
Безумный мир
Пилот снял электрические разряды на лобовом стекле
00:26
Пилот снял электрические разряды на лобовом стекле
Безумный мир
Берег рухнул под людьми, не соблюдавшими дистанцию
00:29
Берег рухнул под людьми, не соблюдавшими дистанцию
Места Люди
Медведей прокатили на крутых на американских горках
01:05
Медведей прокатили на крутых на американских горках
Безумный мир
Обработка санитайзером довела мотоцикл до пожара
00:45
Обработка санитайзером довела мотоцикл до пожара
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение