Какие сокровища спрятали нацисты в Альпах

В ходе любой завоевательной войны у любой страны агрессора всегда скапливаются значительные материальные ценности, вывезенные с оккупированных территорий: золото, предметы искусства и коллекционирования, священные реликвии. Тем не менее, когда приближается неминуемый крах, встает вопрос о том, как надежно спрятать награбленные сокровища. Думали об этом и руководители Третьего рейха.

Горная крепость

У фашистов было несколько мест, где они надеялись сохранить захваченные в Европе и Советском Союзе ценности. Часть из них отправилась в Антарктиду, на территории которой немцы строили подземный город «Берлин 211», а также страны Южной Америки под крыло дружественных фашистам режимов. Вторая часть сокровищ под охраной была перевезена в так называемую «Альпийскую крепость». Фашисты были уверены, что укрепленный район на пересечении Баварских и Австрийских Альп войска союзников взять не смогут.

В крайнем случае, ценности можно было оперативно «эвакуировать» в нейтральную Швейцарию, расположенную у подножия гор.

Пока шла война в Альпы постепенно вывозились семьи и личные вещи руководителей Третьего рейха и их приближенных. Сюда же был переправлен внушительный запас фальшивых банкнот большинства европейских стран и станки по их производству. "Альпийская крепость" с ее замками, лесами, горными озерами и заснеженными вершинами являлась идеальным местом для сооружения тайников.

Тайники Третьего рейха

В апреле 1945 года последняя тысяча грузовиков груженных сокровищами под охраной войск СС отправилась в сторону Альп. О том, какие огромные деньги были спрятаны в горах, можно судить по одному из тайников обнаруженного по горячим следам в мае 1945 года. Из соляной шахты союзные войска извлекли на поверхность ценностей на 100 000 000 000 марок. Там же в горах в саду виллы Кальтенбруннера был найден клад, оцененный в 1 000 000 000 марок. По соседству в замке Нойшвауштайн конфисковали уникальную коллекцию картин из европейских музеев, ограбленных фашистами. Из соляной шахты Мекерс было извлечено около 100 тонн золота. По мнению специалистов из 500 миллиардов франков, в которые оценивали сокровища Третьего Рейха существенная часть была отправлена в Альпы и находится в своих тайниках до сих пор.

В этом списке благородные металлы, драгоценные камни, предметы искусства и роскоши, вывезенные из Италии, Югославии, Греции, Чехословакии и СССР.

После войны американская разведка арестовала одного подозрительного немца, у которого нашли впечатляющий список сокровищ, расположенных в одном из тайников. Его опись поражает: 166 250 000 швейцарских франков, 299 018 300 американских долларов, 31 351 250 000 в слитках золота, 2 949 100 в бриллиантах, 93 450 000 в коллекционных марках и предметах искусства, 5 425 000 000 в наркотиках. Правда, уточнить в какой валюте были номинированы золото, бриллианты и предметы искусства установить не удалось.

Как установили следователи Советского Союза и американских войск, подобных тайников в Альпах было множество. Один только нацистский преступник Эйхман, захваченный спецслужбами Израиля в 1960-м году, сознался, что зарыл на альпийских лугах 19 миллиардов франков. В то же время наиболее ценными предметами, оказавшимися в горных тайниках, считаются священные христианские реликвии, собранные Гитлером со всего света.

Среди них было «Копье Отгона Третьего», похищенное фашистами из Венского музея, больше известное как копье Лонгина, которым он уколол распятого на кресте Иисуса Христа.

В специальных контейнерах хранился лоскут скатерти с Тайной Вечери, зуб Иоанна Крестителя и множество других не менее ценных реликвий.

При этом точно известно, что главные тайники, замурованные в горных пещерах, располагались в Альпах неподалеку от городов Гаштайна, Зальцбурга и Зальцкаммергуне. Однако охотники за сокровищами даже не пытаются искать их. В район, где предположительно находятся тайники, ведут лишь три горных перевала. Они отлично просматриваются и контролируются. По странному стечению обстоятельств большинство энтузиастов, пытавшихся искать здесь немецкие сокровища, трагически погибали.

Это не удивительно, операцию сокрытия ценностей под руководством Отто Скорцени проводили его подчиненные из «охранного корпуса Альпенланд». В соседних селениях были оставлены специальные агенты СС, которые в случае появления желающих присвоить себе сокровища Третьего рейха подлежали уничтожению. Учитывая, какими гигантскими суммами, оперировали фашисты организовать охрану сокровищ, не представляло особого труда.