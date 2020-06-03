Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продукты, которые продавались только в СССР 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Продукты, которые продавались только в СССР
Фото: РИА Новости
Многие люди до сих пор живут с привычками, сформированными в советском государстве. То же самое касается и пищи. Многие продукты остались любимыми еще с давних времен. Часть из них продавались и производились только на территории СССР. Сейчас некоторые из них тоже можно встретить в магазинах, но их вкус сильно отличается от того, что было раньше. "Рамблер" собрал продукты, которые можно было найти только на советских прилавках.

Березовый сок в больших банках

Раньше в магазинах на полках было очень много березового сока в трехлитровых банках. Сейчас его тоже можно встретить в магазинах, но уже гораздо реже. В СССР этот напиток был заменой современным газировкам еще до появления лимонадов. Предполагается, что такой культ сока был создан благодаря его полезным свойствам, ведь в нем содержатся витамины B6 и B12.

Кисель в брикетах

И этот продукт остался на прилавках магазинов, но сейчас его состав оставляет лежать лучшего. Сухой кисель был настолько вкусный, что родители прятали его подальше от своих детей, потому что до кастрюли он просто не доходил — его сгрызали всухую. Обилие ягодных вкусов, как правило, только подогревало интерес ребенка к его употреблению.

Докторская колбаса

ВНИИ мясной промышленности разработал колбасу как диетический продукт для людей, подорвавших здоровье во время Гражданской войны. В 1936 году начали выпускать первые батоны. Уже в 70-х годах с "Докторской" начали экспериментировать: сначала добавляли сою, потом загустители и крахмал.
Видео дня. Почему на старых фото люди не улыбались
Комментарии 1
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Инженер объяснил, как спастись в падающем лифте
Инженер объяснил, как спастись в падающем лифте
«Они ловят белых»: русские из США говорят о погромах
«Они ловят белых»: русские из США говорят о погромах
Мужчина сходил к стоматологу и озолотился
Мужчина сходил к стоматологу и озолотился
Если бы Россия победила в Первую мировую
Если бы Россия победила в Первую мировую
Видео
Поросенок-мутант с двумя головами попал на видео
02:28
Поросенок-мутант с двумя головами попал на видео
Безумный мир
Как развлекаются на карантине в Париже
00:29
Как развлекаются на карантине в Париже
Люди
Ошибки, изменившие ход истории
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Тупорылая акула отобрала у дайвера ласту
00:18
Тупорылая акула отобрала у дайвера ласту
Безумный мир
Хитрый лисенок обокрал котов
00:57
Хитрый лисенок обокрал котов
Безумный мир
Гусь изобразил «лунную походку» Майкла Джексона
00:14
Гусь изобразил «лунную походку» Майкла Джексона
Безумный мир
Гигантский смайлик появился над Канадой
00:43
Гигантский смайлик появился над Канадой
Безумный мир Люди
Писатели-гении, прославившиеся чудачествами
04:47
Писатели-гении, прославившиеся чудачествами
Люди
Самые известные европейские фаворитки в истории
12:06
Самые известные европейские фаворитки в истории
Люди Истории
Обезьяна похитила результаты анализов больных COVID
00:55
Обезьяна похитила результаты анализов больных COVID
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение