Продукты, которые продавались только в СССР 

Многие люди до сих пор живут с привычками, сформированными в советском государстве. То же самое касается и пищи. Многие продукты остались любимыми еще с давних времен. Часть из них продавались и производились только на территории СССР. Сейчас некоторые из них тоже можно встретить в магазинах, но их вкус сильно отличается от того, что было раньше. "Рамблер" собрал продукты, которые можно было найти только на советских прилавках.

Березовый сок в больших банках

Раньше в магазинах на полках было очень много березового сока в трехлитровых банках. Сейчас его тоже можно встретить в магазинах, но уже гораздо реже. В СССР этот напиток был заменой современным газировкам еще до появления лимонадов. Предполагается, что такой культ сока был создан благодаря его полезным свойствам, ведь в нем содержатся витамины B6 и B12.

Кисель в брикетах

И этот продукт остался на прилавках магазинов, но сейчас его состав оставляет лежать лучшего. Сухой кисель был настолько вкусный, что родители прятали его подальше от своих детей, потому что до кастрюли он просто не доходил — его сгрызали всухую. Обилие ягодных вкусов, как правило, только подогревало интерес ребенка к его употреблению.

Докторская колбаса

ВНИИ мясной промышленности разработал колбасу как диетический продукт для людей, подорвавших здоровье во время Гражданской войны. В 1936 году начали выпускать первые батоны. Уже в 70-х годах с "Докторской" начали экспериментировать: сначала добавляли сою, потом загустители и крахмал.