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«Тысячи продолжают безнаказанно разносить город»: что происходит в Нью-Йорке 

Анастасия Иванова 3 часа назад
«Начинают бросаться, просто потому что ты белый»
Фото: Денис Самсебесказал/ Facebook
Беспорядки в Америке продолжаются. В городах царят массовые грабежи и вандализм. Блогер под ником Денис Самсебесказал на своей странице в Facebook рассказал, что сейчас происходит в Нью-Йорке. "Рамблер" делится историями россиянина.
Беспорядки происходят в разных районах города. По словам блогера, в Нью-Йорк съехались со всех окрестных штатов, и у прибывающих одна цель — грабить магазины.
"Была куча машин из Нью-Джерси, Пенсильвании и даже из Мэйна добрались. Впервые увидел грабителей на дорогих тачках. Люди подъезжали на Мерседесах за 100 штук и совершенно спокойно шли брать одежду, залезая внутрь через разбитые витрины и набивая товаром салон и багажник", — поделился россиянин.
Владельцы заколачивают свои магазины досками и фанерой, но это не помогает. На улицах валяются коробки и одежда. Блогер рассказал, что грабители ходят с мешками и никого не боятся. Все они не имеют никакого отношения к митингам за справедливость и протестующим, а просто ищут наживы.
Денис Самсебесказал/ Facebook
По словам россиянина, есть организованные группы с "разведкой, наблюдателями, силовиками и водителями", те, кто нападают на все подряд, и те, кому просто нравится происходящее.
"По улицам бродит стадо гоблинов, которые захватили Манхэттен и продолжают его грабить. Ходят большими толпами или маленькими группами, и они просто везде. Фактически вечером и ночью на улицах только они и копы… Копы либо стоят за временными ограждениями и ни во что не вмешиваются, либо носятся на машинах по конкретным вызовам. Если вас начнут бить или грабить, то на защиту полиции можно не рассчитывать".
В понедельник, 1 июня, в Нью-Йорке ввели комендантский час, но он не соблюдается. Вечером, как рассказал Денис Самсебесказал, обстановка небезопасная, и ходить по городу страшно.
Денис Самсебесказал/ Facebook
"Я в какой-то момент просто пытался подойти к своей машине, но чуть не получил дубинкой. Черные, идущие по улице с награбленным и выкрикивающие лозунги про справедливость, начинают на тебя бросаться, просто потому что ты белый".
С каждым днем уровень агрессии растет и распространяется на весь Нью-Йорк. В то время как власти в ночное время уже не могут контролировать ситуацию во многих частях города. Например, район Сохо уже полностью разнесли и разграбили.
"Пока копы приезжают, мародеры успевают вынести половину магазина и бегут грабить следующий. Парочку арестовывают, а остальные тысячи продолжают безнаказанно разносить город".
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