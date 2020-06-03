Найдена вакансия мечты без обязанности работать

Шведские работодатели Симон Голдин и Якоб Сеннебю опубликовали уникальную вакансию, согласно которой в обязанности сотрудника будет входить только включение и выключение света на станции Korsvägen в начале и в конце дня. Об этом сообщается на сайте Шведского радио.

Кандидату обещают зарплату в размере $2 300 (158 тысяч рублей) в месяц. Работник должен ежедневно приезжать на станцию, которую откроют только в 2026 году, в оговоренное время, чтобы включать и выключать свет. В остальное время он может заниматься чем угодно.

Отмечается, что работник сможет уволиться по первому требованию, также есть возможность занимать эту должность пожизненно. По словам работодателей, они готовы выплачивать зарплату в течение 120 лет. Необычный эксперимент спонсирует Шведский художественный совет и Управление транспортом, выделившие на это $650 000 (более 44 млн рублей).

С помощью такого эксперимента художники Голдин и Сеннебю намерены привлечь внимание к проблеме неравенства в обществе.