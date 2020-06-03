Что Королев хотел построить на спутнике Земли 

В 1960-х в СССР разрабатывал амбициозный проект обустройства долговременной базы на Луне. Программа уже вышла на завершающую стадию, когда возникли непредвиденные обстоятельства, заставившие ученых свернуть проект.

Уникальные возможности

Сегодня строительство лунной базы является одним из главных приоритетов российской космонавтики. Несмотря на все сложности как с технической реализацией, так и с финансированием отрасли, отправка на Луну автоматических и пилотируемых аппаратов в планах на ближайшие 15 лет.

Целей, которые ставит перед собой Россия при создании лунной станции, много. Но одна из них, по мнению экспертов, может главенствовать над другими. Речь о гелии-3, который используется в термоядерных реакциях. В поверхностных слоях нашего спутника его запасы могут достигать 2,5 млн т — это значит, что для обеспечения энергетических потребностей землян его хватит как минимум на тысячу лет. База на Луне может выступать также в качестве места для проведения научных экспериментов в различных областях — геологии, биологии, астрономии.

Впервые идея организации лунной базы возникла у Константина Циолковского , но планы по освоению Луны стали обретать реальные очертания лишь после войны. Рассматривались проекты ракетных двигателей, спускаемых аппаратов, лунных жилищ, систем жизнеобеспечения. В начале шестидесятых Сергей Королев изложил свои взгляды на освоение Луны, а также на разработку и использование лунных ресурсов. Конструктор настаивал на создании постоянно действующей лунной базы.

В 1962 году Королев поручил ГСКБ «Спецмаш», которое возглавлял Владимир Бармин , разработку проекта лунной базы. Бармин был известен тем, что руководил проектированием стартовых площадок, откуда отправлялись покорять космос все советские ракеты. Его проекты отличала простота и надежность. Такой должна была стать и лунная станция. По слухам, Бармин отказывался начинать проект, пока не будет известна ракета-носитель. Королев его успокоил: «Вы занимаетесь базой, а я решу, как доставить ее на Луну».

Проект получил название «Звезда», хотя в узких кругах встречались и другие наименования — «Колумб», «Барминград». В документах ГСКБ «Спецмаш» проект значился как «ДЛБ» (Долговременная лунная база). «Звезда» по-прежнему считается самым серьезным проектом освоения нашего спутника.

Эксплуатировать лунную станцию намеревались в первую очередь в научных целях, хотя ряд исследователей предполагает, что база могла стать идеальной площадкой для размещения ракетных комплексов и отслеживающей аппаратуры, которые были бы вне досягаемости земных средств поражения. Летчик-космонавт Алексей Леонов признает, что на Луне планировалось оборудование стартовых площадок, которые могли служить как для гражданских, так и для военных целей.

«Лунный поезд»

Место для лунной станции должно было выбираться с помощью автоматических аппаратов. Сначала предполагалось провести картографирование участка, затем забор лунного грунта с места предполагаемого расположения базы и лишь потом обследование района будущего строительства с помощью луноходов.

Первопроходцем на Луне должен был стать тяжелый беспилотный луноход, который спроектировали для выполнения подготовительных работ. Специально для этой машины на Ленинградском институте авиационного приборостроения был разработан сканер, который мог фиксировать препятствия и принимать решение о дальнейшем маршруте.

Небольшие транспортные средства для перемещения по поверхности Луны должны были частично работать от солнечных батарей, частично от аккумуляторов. Однако машины, предназначенные для перевозки крупногабаритных грузов и экипажа на дальние расстояния, планировали оснастить мобильными атомными реакторами. Так был разработан «лунный поезд», в проекте которого прослеживаются аналогии с моделью санно-тракторного поезда, используемого советскими полярниками в Антарктиде.

В отличие от «полярного трактора», «лунный поезд» не мог быть оснащен гусеницами, так как на Луне сила тяжести в шесть раз меньше земной — его движение должны были обеспечивать колеса. При этом каждое колесо по проекту имело собственный электромотор, чтобы отказ одного или нескольких колес не парализовал общий ход. «Лунный поезд», помимо тягача с ядерным движком мощностью 10 кВт, предполагал наличие буровой установки и жилого вагончика, где должны были обитать строители базы.

Главное — комфорт

На начальном этапе планирования базы конструкторы предполагали оборудование лунных жилищ в естественных пещерах или нишах, однако вскоре отказались этой идеи, так как на поиски подходящего места и его обустройство могли уйти многие годы. Решили пойти по пути строительства антарктических станций, учитывая при этом колоссальный перепад дневных и ночных температур на земном спутнике.

Были отвергнуты прямоугольные формы конструкций будущих лунных жилищ — их место заняли сферические и цилиндрические модули. Согласно проекту, длина обитаемых модулей достигала 8,6 м; диаметр — 3,3 м; полная масса — 18 т. На Луну доставлялся укороченный блок длиной не более 4 м, на месте, благодаря металлической гармошке, он растягивался до нужной длины. Всего было запланировано 9 модулей, каждый имел конкретное предназначение: лабораторный, хранилище, мастерская, камбуз, столовая, медпункт со спортзалом и три жилых помещения.

Интерьер в целях уменьшения тяжести грузов предполагалось наполнять надувной мебелью; жилые ячейки, по рекомендации психологов, проектировались для двух человек. Ощущение замкнутого пространства, которое неминуемо бы появилось у обитателей модулей, должно было нивелироваться за счет специально подбираемой цветовой гаммы и новых видов освещения. Участвовавший в разработке концепции помещений Алексей Леонов предлагал соорудить в одном из модулей небольшой бассейн. Полноразмерный макет лунной базы был создан на территории ГСКБ «Спецмаш» и очень понравился космонавтам.

Работа на лунной станции должна была вестись вахтовым методом — 6 месяцев двумя командами космонавтов по 12 человек в каждой. Известно, что уже были подобраны экипажи для лунных кораблей, а полеты планировались на конец 1980-х. Проект Бармина был на высокой стадии готовности, однако подвела сверхтяжелая ракета-носитель Н-1, с помощью которой база должна была доставляться на Луну. Программа была закрыта 24 ноября 1972 года, когда аварией закончился уже четвертый по счету запуск «лунной ракеты» Н-1. В это самое время Соединенные Штаты готовили шестую и последнюю высадку людей на Луну. Проект «Звезда» стал самой крупной неудачей Сергея Павловича Королева, реализация идеи строительства лунной базы была отложена до лучших времен.