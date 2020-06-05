Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Любовь, брак и флирт в эпоху джаза 

Полина Алферова 3 часа назад
Двадцатые годы — эпоха джаза, немого кино, вечеринок до утра, женской эмансипации, потерянного поколения и мафии. Мир отдыхал после кошмаров Первой мировой войны и волны революций, уничтоживших империи. Подробности — в статье "Рамблера".
За годы войны женщины уже привыкли быть хозяйками собственной жизни. Они работали, пока мужчины воевали, и после войны возвращаться к прежним ограничениям не захотели. Да и возвращаться было некуда — за четыре года мир изменился навсегда. Слишком много молодых и здоровых мужчин не вернулись домой, а оставшихся нужно было привлекать в условиях возросшей конкуренции. Чуткая мода отражает эти перемены.
Женщины избавились от корсетов и длинных юбок, переоделись в короткие платья-рубашки с разрезами до бедер, коротко подстриглись, закурили и сели за руль автомобиля. Они начали выходить на общественные пляжи уже в нормальных купальниках (но, конечно, еще не в бикини), играть в теннис, использовать яркий макияж каждый день — до этого постоянно красились только актрисы. Причем мода коснулась всех — и аристократки взяли ее на вооружение первыми. Скромницы стали немодными. Теперь можно было привлекать внимание любым способом, носить одновременно перья, меха, драгоценности, платья, расшитые бисером и стеклярусом — важнее всего было сиять и соблазнять. Таких девушек называли «хлопушками». Они были кокетливыми, всегда жизнерадостными, безрассудными и жадными до впечатлений.
Лучшая демонстрация времени — роман «Великий Гэтсби» Френсиса Скотта Фицджеральда. А его жену Зельду можно считать образцом идеальной женщины своего времени.
Одновременно упрощается и само понятие брака, развестись можно было так же быстро, как и выйти замуж. Но многие предпочитали свободные отношения, а интрижки на стороне даже не скрывали. Женщины позволили себе быть мужественными, а мужчины — женственными.
Начинается расцвет эстетики однополой любви, такие отношения уже никто не скрывает, Европу, а потом и США накрывает первая волна толерантности. Многие вообще предпочитают не ограничивать себя одним полом. Можно все, лишь бы забыться и не думать ни о чем серьезном. Поэтому алкоголь льется рекой даже в США, несмотря на «сухой закон».
Кадр из фильма "Легкое поведение"
Кино становится законодателем трендов, демонстрируя изысканные и порочные страсти. Женщины сходят с ума от знойного Рудольфо Валентино, мужчины — от Клары Боу, Аниты Бербер, Луизы Брукс.
Двадцатые дают зеленый свет нудизму. Теперь загорающие голышом не просто эпатируют общественное мнение, как было раньше, а просто возвращаются к природе и естественности, ведь тело — это просто тело.
Кстати, тотальное раскрепощение происходило не только в западных странах, но и в молодом советском государстве. Вчерашние крестьяне, приезжая в города, сразу погружались в новую культуру, которая, по мысли большевиков, должна была отринуть все буржуазные ценности. Александра Коллонтай отстаивает теорию «стакана воды», когда страсть должна утоляться как жажда без угрызений совести, невзирая на брачные и иные обязательства. Практикуются и браки втроем (об этом фильм «Третья Мещанская»), и даже брачные коммуны. Студенты отстаивают свое право ходить без одежды повсюду, проводя демонстрации под лозунгом «Долой стыд». На акциях участники прикрываются только плакатами.
Совместное воспитание мальчиков и девочек в трудовых коммунах привело к тому, что большинство воспитанников вступали в интимные отношения задолго до 16 лет. Причем воспитатели не видели в этом ничего дурного, считая, что это хорошо отвлекает их от правонарушений. Как итог — невиданный всплеск ранних беременностей и абортов, которые тогда легализовали. Еще одно последствие — участившееся количество дел о насилии над женщинами. Воспринимая пропаганду свободы как вседозволенность, не слишком разбирающиеся в тонкостях необразованные рабочие и студенты считали, что имеют право удовлетворять свои желания, так как наступил коммунизм.
Эра свободы и экспериментов закончится в 1929 году. Западные страны погрузятся в Великую депрессию, а в Советском Союзе к единоличной власти придет Сталин, который постепенно вернет страну к неопатриархальным устоям.
Комментарии
Истории , Видео , Луиза Брукс , Клара Боу , Александра Коллонтай , Анита Бербер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему нельзя говорить «пусть земля тебе будет пухом»
Почему нельзя говорить «пусть земля тебе будет пухом»
Девушка два месяца встречала курьеров топлес
Девушка два месяца встречала курьеров топлес
Самое страшное преступление казаков Гитлера в Европе
Самое страшное преступление казаков Гитлера в Европе
Почему чеченцы дезертировали из Красной Армии
Почему чеченцы дезертировали из Красной Армии
Новости партнеров
Видео
Женщина встретила загадочное лысое существо
00:23
Женщина встретила загадочное лысое существо
Безумный мир
В Норвегии дома ушли в море
02:27
В Норвегии дома ушли в море
Истории
Названы признаки того, что телефон прослушивают
00:25
Названы признаки того, что телефон прослушивают
Вещи
На видео попал кабан, гулявший по Москве
00:29
На видео попал кабан, гулявший по Москве
Безумный мир
Можно ли построить 100-километровый небоскреб
12:13
Можно ли построить 100-километровый небоскреб
Вещи Безумный мир
Пес самостоятельно расстелил постель и лег спать
00:32
Пес самостоятельно расстелил постель и лег спать
Безумный мир
Полицейский едва не оставил нижнее белье на заборе
00:36
Полицейский едва не оставил нижнее белье на заборе
Люди
Норвежский поселок оторвался от берега и уплыл в море
00:25
Норвежский поселок оторвался от берега и уплыл в море
Места
Поросенок-мутант с двумя головами попал на видео
02:28
Поросенок-мутант с двумя головами попал на видео
Безумный мир
Как развлекаются на карантине в Париже
00:29
Как развлекаются на карантине в Париже
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение