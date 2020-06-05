Двадцатые годы — эпоха джаза, немого кино, вечеринок до утра, женской эмансипации, потерянного поколения и мафии. Мир отдыхал после кошмаров Первой мировой войны и волны революций, уничтоживших империи. Подробности — в статье "Рамблера".

За годы войны женщины уже привыкли быть хозяйками собственной жизни. Они работали, пока мужчины воевали, и после войны возвращаться к прежним ограничениям не захотели. Да и возвращаться было некуда — за четыре года мир изменился навсегда. Слишком много молодых и здоровых мужчин не вернулись домой, а оставшихся нужно было привлекать в условиях возросшей конкуренции. Чуткая мода отражает эти перемены.

Женщины избавились от корсетов и длинных юбок, переоделись в короткие платья-рубашки с разрезами до бедер, коротко подстриглись, закурили и сели за руль автомобиля. Они начали выходить на общественные пляжи уже в нормальных купальниках (но, конечно, еще не в бикини), играть в теннис, использовать яркий макияж каждый день — до этого постоянно красились только актрисы. Причем мода коснулась всех — и аристократки взяли ее на вооружение первыми. Скромницы стали немодными. Теперь можно было привлекать внимание любым способом, носить одновременно перья, меха, драгоценности, платья, расшитые бисером и стеклярусом — важнее всего было сиять и соблазнять. Таких девушек называли «хлопушками». Они были кокетливыми, всегда жизнерадостными, безрассудными и жадными до впечатлений.

Лучшая демонстрация времени — роман «Великий Гэтсби» Френсиса Скотта Фицджеральда. А его жену Зельду можно считать образцом идеальной женщины своего времени.

Одновременно упрощается и само понятие брака, развестись можно было так же быстро, как и выйти замуж. Но многие предпочитали свободные отношения, а интрижки на стороне даже не скрывали. Женщины позволили себе быть мужественными, а мужчины — женственными.

Начинается расцвет эстетики однополой любви, такие отношения уже никто не скрывает, Европу, а потом и США накрывает первая волна толерантности. Многие вообще предпочитают не ограничивать себя одним полом. Можно все, лишь бы забыться и не думать ни о чем серьезном. Поэтому алкоголь льется рекой даже в США, несмотря на «сухой закон».

Кадр из фильма "Легкое поведение"

Аниты Бербер, Луизы Брукс. Кино становится законодателем трендов, демонстрируя изысканные и порочные страсти. Женщины сходят с ума от знойного Рудольфо Валентино, мужчины — от Клары Боу

Двадцатые дают зеленый свет нудизму. Теперь загорающие голышом не просто эпатируют общественное мнение, как было раньше, а просто возвращаются к природе и естественности, ведь тело — это просто тело.

Кстати, тотальное раскрепощение происходило не только в западных странах, но и в молодом советском государстве. Вчерашние крестьяне, приезжая в города, сразу погружались в новую культуру, которая, по мысли большевиков, должна была отринуть все буржуазные ценности. Александра Коллонтай отстаивает теорию «стакана воды», когда страсть должна утоляться как жажда без угрызений совести, невзирая на брачные и иные обязательства. Практикуются и браки втроем (об этом фильм «Третья Мещанская»), и даже брачные коммуны. Студенты отстаивают свое право ходить без одежды повсюду, проводя демонстрации под лозунгом «Долой стыд». На акциях участники прикрываются только плакатами.

Совместное воспитание мальчиков и девочек в трудовых коммунах привело к тому, что большинство воспитанников вступали в интимные отношения задолго до 16 лет. Причем воспитатели не видели в этом ничего дурного, считая, что это хорошо отвлекает их от правонарушений. Как итог — невиданный всплеск ранних беременностей и абортов, которые тогда легализовали. Еще одно последствие — участившееся количество дел о насилии над женщинами. Воспринимая пропаганду свободы как вседозволенность, не слишком разбирающиеся в тонкостях необразованные рабочие и студенты считали, что имеют право удовлетворять свои желания, так как наступил коммунизм.

Эра свободы и экспериментов закончится в 1929 году. Западные страны погрузятся в Великую депрессию, а в Советском Союзе к единоличной власти придет Сталин, который постепенно вернет страну к неопатриархальным устоям.