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Раскрыты подробности зверств нацистов в Жестяной Горке 

Победа РФ 2 часа назад
Раскрыты подробности зверств нацистов
Фото: globallookpress.com
Документальные свидетельства зверств нацистских карателей обнаружены в архивах Новгородской области. Материалы стали частью проекта «Без срока давности».
В архивных бумагах приводятся факты массовых расстрелов и истязаний в деревнях Жестяная Горка и Черное. Также обнародованы воспоминания местных жителей об угонах в рабство, продаже советских граждан в качестве рабочей силы.
Исторические свидетельства будут опубликованы в региональном томе сборника архивных документов федерального проекта «Без срока давности». Планируется, что он будет издан во второй половине 2020 года. Большую часть документов широкая аудитория увидит впервые.
Также сборник раскроет подробности трагедии в Колмовской психиатрической больнице и холокоста в Старой Руссе. На его страницах будут опубликованы данные о зверствах оккупантов на территории Партизанского края, массовом сожжении людей в деревнях Волотовского, Уторгошского, Солецкого и других районов.
До конца года подобные сборники документов выйдут в каждом регионе России, территория которого в годы войны была захвачена немцами, сообщает РИА Новости.
С июля 1941-го по февраль 1944 года гитлеровцами полностью или частично были захвачены 18 районов из 27, вошедших затем в состав Новгородской области.
Братские могилы неподалеку от деревни Жестяная Горка обнаружили весной 2019 года. В результате Следственный комитет возбудил уголовное дело о геноциде. В шести захоронениях, по оценкам исследователей, находятся останки более трех тысяч человек, убитых нацистами. Эксперты установили, что эти люди — жертвы карательных операций нацистов, которые проводились в 1942-1943 годах. До 1944 года деревня находилась в зоне оккупации.
Ожидается, что на месте массовых расстрелов построят мемориальный комплекс.
Прокуратура Германии возобновила расследование преступлений нацистов в Ейске и Жестяной горке.
Сообщалось, что виртуальный проект «Без срока давности» в июне откроется на официальном сайте Росархива.
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Истории , СКР , РИА Новости
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