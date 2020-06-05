Есть вещи, которые невозможно объяснить, как бы ни старались лучшие умы человечества. Загадочные случаи исчезновения людей, которые до сих пор не раскрыты — как раз из этой области. Запросто может оказаться, что у каждой из рассказанных нами историй есть очень простое и внятное объяснение, но обнаружить его до сих пор никому не удалось.

Именно поэтому сейчас эти таинственные случаи, в которых люди пропали без видимой причины и малейших следов, кажутся во многом мистическими. Может быть, у вас возникнет какая-то версия — что же случилось на самом деле много лет назад?

1. Исчезновение троих людей на маяке Эйлин-Мор

История произошла еще в 1900 году, но продолжает будоражить умы людей. На шотландском островке Эйлин-Мор пропали сразу три смотрителя маяка — крепкие, опытные мужчины, которые не раз оказывались в экстремальных ситуациях. 5 декабря они остались на маяке одни, а через 10 дней стало известно, что света на станции нет, что было против всех инструкций.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Когда сильный шторм закончился, приехавшим на остров не удалось обнаружить никаких следов смотрителей: стол на маяке был перевернут, но все остальное выглядело совершенно обычным. Во время расследования крохотный островок прошерстили метр за метром, но ответа так и не нашли. Самая известная версия произошедшего сводится к тому, что несчастных просто смыло в море огромной волной.

2. Исчезновение экипажа парусника «Мария-Целеста»

Парусник покинул нью-йоркский порт Стейтен-Айленд в 1872 году и направился в итальянскую Геную: на борту были капитан с женой и двухлетней дочерью, и команда матросов из семи человек. В трюме находился этанол, который и нужно было довезти до пункта назначения, однако этого так и не случилось.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Спустя месяц парусник обнаружили в море, с виду он был цел, но на нем не нашли ни одного человека. По какой причине капитану и команде пришлось покинуть судно, так и не удалось установить — было понятно, что люди бежали в страшной спешке, некоторые стеклянные вещи оказались разбиты, но документы и драгоценности остались целыми и невредимыми. Вероятно, спирт был упакован неаккуратно, поэтому в трюме возник микровзрыв, когда искра попала в воздух, наполненный испарениями. В этом случае капитан мог принять решение срочно эвакуироваться, но так ли это и куда делись люди после того, как покинули корабль — уже не узнать.

3. Исчезновение сразу пятерых детей из спальни собственного дома

История семьи Соддеров. Под Рождество 1945 года владельцы небольшого отеля в штате Вирджиния были дома вместе со своими девятью детьми. Было уже довольно поздно, но ребятишкам не хотелось идти спать, они заигрались новыми игрушками. Родители отправились в кровать вместе с младшей двухлетней дочкой, но были разбужены запахом дыма около часу ночи. Двое детей, которые спали у родителей, и двое старших мальчиков сразу отреагировали на тревожные крики матери и вышли из дома. Остальных пятеро детей больше никто никогда не видел, их тела тоже не были обнаружены.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Предполагалось, что их могли похитить представители сицилийской мафии — отец семейства получал подобные угрозы в свой адрес, поскольку являлся ярым противником действий Муссолини. Но как бы им удалось быстро и незаметно похитить сразу пятерых детей и куда они могли бы деться потом, неясно.

4. Исчезновение Каролины Сейджерс Милонски и ее дочери

21 ноября 1987 года владелец магазина в Саммервиле узнал, что служащая Каролина Милонски не появилась на работе, и отправился искать ее. Он обнаружил машину Каролины возле работы ее мужа, но в автомобиле никого не было. Тогда босс позвонил в полицию и заявил об исчезновении человека. Муж пропавшей клялся, что ничего не знает о причинах произошедшего, и дело застряло на мертвой точке.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Пока через год не пропала одиннадцатилетняя дочь исчезнувшей женщины от первого брака, Аннет Сейджерс. Последний раз ее видели ранним утром, на автобусной станции, рядом с местом пропажи ее матери. Но когда подъехал школьный автобус, чтобы забрать девочку, ее уже не было. На месте пропажи была обнаружена странная записка, которая ничего не прояснила, но только запутала всех еще больше: «Папа, мама вернулась. Обними мальчиков». Видимо, речь шла о братьях девочки. Выдвигались версии об инопланетянах, которые похитили поочередно мать и дочь, и о том, что у матери появился любовник, с которым она бежала.

5. Исчезновения из Беннингтонского треугольника

Такое название получили печально известные леса, которые находятся вокруг горы Гластонбери в американском штате Вермонт. Известно как минимум о пяти американцах, которые сгинули в этих лесах без следа. Первое исчезновение случилось в 1945 году: тогда лесник отошел от туристической тропы и пропал из виду своих четырех спутников-охотников. Навсегда. Заблудиться он просто не мог с его полувековым опытом работы в том районе.

КТО?ЧТО?ГДЕ?