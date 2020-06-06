Какие русские фамилии носят потомки Чингисхана 

Хан Батый, разоривший русские княжества в 1237 году, приходился внуком монгольскому правителю Тэмуджину — больше известному как Чингисхан (в переводе значит «Океан-хан»). На территории нынешней РФ находился один из улусов монгольской империи — Золотая Орда, осколки которой существовали до XVIII века. Живут ли сейчас в России потомки «покорителя Вселенной» и среди каких народов нужно их искать?

Чингизиды Золотой Орды

В Золотой Орде или Улусе Джучи (по имени старшего сына Чингисхана), власть принадлежала чингизидам по праву рождения. У Джучи было 40 сыновей, поэтому правящий род не пресекался. Однако уже вскоре после основания государства различные проходимцы и интриганы стали оттеснять законную династию от реального правления. Одним из самых известных узурпаторов трона был Мамай, с войсками которого русские встретились на Куликовом поле.

Потомки Джучи составили значительную часть правящей аристократии и в татарских ханствах, образовавшихся после распада единого государства — Казанском, Астраханском, Крымском и других. Немалая часть русских дворянских фамилий татарского происхождения относилась к чингизидам. Из степи ханов гнали в первую очередь внутренние неурядицы и гражданские войны. И в XIV веке они стал поступать на службу к московским князьям.

Стоит отметить, что и сами князья Рюриковичи и происходящие от них русские аристократы могут считаться символическими «чингизидами», поскольку Александр Невский совершил обряд побратимства с сыном Батыя Сартаком.

Чингизиды в Москве

Наличие знатных выходцев из Орды среди служилых людей поднимало престиж московского правителя, который получал право называть себя «царём царей». По этой причине, например, вассальное Касимовское ханство сохранялось долгое время — до 1681 года. А его правитель Симеон Бекбулатович при Иване Грозном одно время даже формально имел титул Великого князя Всея Руси.

Однако, как отмечают историки, судьбы потомков правителей Золотой Орды складывались в новом государстве хуже, чем у других выходцев с Востока. В них видели опасный элемент — потенциальных претендентов на власть. Кроме того, многие представители древнего рода утратили энергичность и привыкли, что им платят крупное жалованье только за наличие титула.

Исследователь из Рязани А. В. Беляков насчитал в России XV-XVII веков 189 представителей «золотого рода». Многие из них положили начало устойчивым династиям — например, пленные сыновья и внуки сибирского хана Кучума. Они известны как князья Сибирские — к этому роду принадлежал, например, знаменитый нумизмат XIX века Александр Сибирский.

Среди «чингизидских» фамилии русских аристократов источники называют также Максутовых, Чегодаевых, Балушевых, Дашкиных, Чириковых, Аничковых, Талычевых, Чалымовых, Мустафиных, Джанибековых и других. Их родоначальники в родословных книгах именуются «царевичами», «султанами» или «огланами».

Некоторые из князей после революции 1917 года эмигрировавшие на Запад или в мусульманские страны, впоследствии вернулись обратно. Отметим, что далеко не все современные носители этих фамилий — Чингизиды. Часто, например, крепостным крестьянам давали фамилию их владельца. Кроме того, некоторые имена татарских ханов, а значит, и производные от них фамилии имели широкое распространение вне дворянских родов.

Крымские Чингизиды

Отдельной ветвью «золотого рода» стал многочисленные крымские Гиреи. Они находились у руля государственной власти на полуострове до 1783 года, дав немало выдающихся деятелей. При российском завоевании Северного Кавказа царская администрация активно использовала черкесскую ветвь Гиреев для влияния на местное население — представителям рода давали высокие военные и гражданские посты.

Династия Гиреев существует и сегодня, частично принимая участие в общественно-политической жизни Крыма. Живут они, помимо России (Ростова-на-Дону), также в Великобритании. Один из потомков рода основал компанию Giray Design Company.

Чингизиды в Калмыкии

Калмыки, переселившиеся в южнорусские степи из Центральной Азии в XVII веке, сохранили предания о своих князьях — хошутах. Согласно тексту сказания о дербен-ойратах, хошуты происходят не от самого Чингисхана, а от его брата Хабуту-Хасара.

Что говорит генетика

По данным генетики, в настоящее время «чингизидами» в той или иной мере могут считать себя 16 миллионов человек во всем мире, преимущественно в Азии. Все они являются носителями одинаковой субклады Y-хромосомы, характерной для ближайших родственников Чингисхана — эта гаплогруппа называется "с2б1б1". У представителей российских народов «чингизидский кластер» присутствует меньше, чем у жителей Монголии и Центральной Азии. Исследования дали положительный ответ лишь в Восточной Сибири и южном Поволжье. Среди бурятов показатель составляет 2,3%, у тувинцев — 1,85, у калмыков — 1,67%. Ни у одного из 406 исследованных представителей русского народа гены «Океан-хана» обнаружены не были.