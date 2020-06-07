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Почему бордели называют домами терпимости 

Мария Сергеева 3 часа назад
Почему бордели называют домами терпимости
Фото: Кадр из фильма "Дом терпимости"
У публичных домов огромное количество синонимов, поскольку самому запретному обычно любят придумывать многочисленные альтернативные названия. В данном плане интереснее всего смотрится "дом терпимости", который несколько не вписывается в классическую трактовку заведений. "Рамблер" объясняет, откуда взялось такое обозначение.
Выражение "дом терпимости" на родину привезли русские солдаты, вернувшиеся из Парижа. Однако значение словосочетания было несколько искажено: в европейской стране имели место быть "дома толерантности" — "maison de tolerance", появившиеся в период французской революции ввиду того, что на смену прежним нормам пришли новые, а общество дало понять, что проститутки — тоже люди со своим методом заработка денег.
Во время взятия Парижа в 1814 году русским офицерам настолько понравились французские "профессионалки" и красивый эвфемизм, который не получил в приличном обществе дурную славу, что они привезли иностранные обращения в Россию. Правда, настоящего значения слов многие не знали, поэтому предположили, что такое название было дано из-за того, что бедные девушки там все время терпят. Позже произошло переосмысление значения, и оно уже вошло в нужную канву, превратившись в дом, о котором все знают, но терпят его существование.
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