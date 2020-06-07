Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие земли России хотят вернуть финны 

Русская семерка 5 часов назад
Какие земли России хотят вернуть финны
Фото: Русская семерка
Идея создания «Великой Финляндии» насчитывает уже более двух веков, и кажется, что фантастичная маргинальная концепция имеет официальную поддержку в политических и деловых кругах страны. По мнению националистов из Хельсинки, их страна должна прирасти территориями северной Норвегии, части Швеции, всей Эстонии и Карелии, Выборгом и Кольским полуостровом. Самые «горячие финские» парни замахиваются также на Архангельскую область и земли РФ до Северного Урала.

Идея «Великой Финляндии»

В середине XIX века ботаник Вирцен провел исследование и выяснил, что ареал распространения характерных для Суоми растений не ограничивается территорией, находящегося под контролем России княжества Финляндского, а доходит до восточной границы Белого моря. В 80-х годах XIX века идею большой державы финнов подхватили национально настроенные художники, писатели и композиторы. В историю концепция вошла под термином «карелиализм».
Сразу после развала Российской империи финские националисты, которых поддерживала Германия, стали воплощать в жизнь идею «Великой Финляндии». Главнокомандующий Густав Манергейм в 1918 году обратился к своим бойцам с речью о необходимости изгнать большевиков не только из Финляндии, но и из Восточной Карелии.
В исторической памяти финнов этот эпизод остался под названием «клятва меча», современными националистами он воспринимается как символ будущей борьбы.
В 1918 году финская армия взяла под контроль Восточную Карелию и Кольский полуостров. После первого советско-финского конфликта, который историки из Хельсинки называют «племенной войной», большевики пошли на незначительные уступки. В 1921 году под предлогом содействия восставшим против Советов карелам финны снова перешли в наступление. По завершении конфликта между странами была установлена четкая граница.
В 20-х годах ХХ века Финляндия предъявила претензии слабой и экономически бедной тогда Норвегии и потребовала от нее отдать соседу провинцию Финнмарк, где в том числе проживали квелы — народ, который говорил на финском языке. Следующей целью стала шведская провинция Норрботтен и Эстония, населенная народностью финской языковой группы. Финские националисты требовали для этих территорий широкой автономии, рассчитывая в будущем взять их под контроль.

Советский и российский период

Первую попытку вернуть утраченные после «Зимней войны» 1940 года земли финны сделали сразу после окончания Второй мировой войны. Президент Юхо Паасикиви надеялся, что дружба с СССР поможет договориться о возврате территории вокруг Сайменского канала. Но Москва ответила, что вопрос изменения существующих госграниц закрыт.
Новый президент Финляндии Урхо Кекконен также пытался торговаться с советским руководством.
Политик несколько раз предлагал обменять Выборг на северо-восточный район финского Заполярья. Финны взамен на согласие советской стороны были готовы признать Восточную Германию и поддержать СССР на международной арене. Однако в связи с отставкой Никиты Хрущева план сорвался.
В 2008 году финская газета Helsingin Sanomat опубликовала статью, в которой говорилось, что в начале 1990-х администрация Бориса Ельцина неофициально предлагала президенту Мауно Койвисто купить земли Карелии, однако дальше частных разговоров дело не пошло.

«ПроКарелия» — флагман финского национализма

После развала СССР дискуссия разгорелась вновь. Теперь первую скрипку в данном вопросе играет общественная организация «ПроКарелия», в состав которой входят финские военные, ученые, экономисты, крупные промышленники и бизнесмены. Эта группа подготовила собственный проект по возвращению и обустройству русской части финских земель.
В поддержку идеи в Финляндии собрали несколько сотен тысяч подписей. В будущем на «освобожденные» территории предлагается переселить 300 тысяч финнов. Из 360 тысяч русских, проживающих на «новых землях» Суоми, 120 должны будут уехать в РФ. Останутся лишь пожилые люди, которые доживут свой век на старом месте.
«ПроКарелия» считает, что на обустройство новых территорий уйдет 10 лет и 30 миллиардов евро, однако расходы быстро окупятся за счет налогов и сокращения безработицы.
Влиятельный в Финляндии политик Риитта Уосукайнен не раз заявляла, что всех русских, расселившихся на исторических землях суоми, следует выслать. А в одной из статей финского журналиста Бэкмана констатируется, что многие политики и бизнесмены Финляндии ожидают распада России уже к 2025 году, после чего к их стране отойдут обширные территории.
Видео дня. Что увидят люди, летящие со скоростью света
Русская семерка: последние новости
Какие русские фамилии носят потомки Чингисхана Какие русские фамилии носят потомки Чингисхана Почему православным нельзя говорить фразу «пусть земля тебе будет пухом» Почему православным нельзя говорить фразу «пусть земля тебе будет пухом» Как душманы содержали пленных советских солдат Как душманы содержали пленных советских солдат
Комментарии 36
Истории , Урхо Кекконен , Борис Ельцин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему нельзя говорить «пусть земля тебе будет пухом»
Почему нельзя говорить «пусть земля тебе будет пухом»
Какие русские фамилии носят потомки Чингисхана
Какие русские фамилии носят потомки Чингисхана
Как душманы пытали пленных советских солдат
Как душманы пытали пленных советских солдат
Названа работа с миллионной зарплатой после пандемии
Названа работа с миллионной зарплатой после пандемии
Новости партнеров
Видео
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
00:29
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
Безумный мир
Женщина встретила загадочное лысое существо
00:23
Женщина встретила загадочное лысое существо
Безумный мир
В Норвегии дома ушли в море
02:27
В Норвегии дома ушли в море
Истории
Названы признаки того, что телефон прослушивают
00:25
Названы признаки того, что телефон прослушивают
Вещи
На видео попал кабан, гулявший по Москве
00:29
На видео попал кабан, гулявший по Москве
Безумный мир
Можно ли построить 100-километровый небоскреб
12:13
Можно ли построить 100-километровый небоскреб
Вещи Безумный мир
Пес самостоятельно расстелил постель и лег спать
00:32
Пес самостоятельно расстелил постель и лег спать
Безумный мир
Полицейский едва не оставил нижнее белье на заборе
00:36
Полицейский едва не оставил нижнее белье на заборе
Люди
Норвежский поселок оторвался от берега и уплыл в море
00:25
Норвежский поселок оторвался от берега и уплыл в море
Места
Поросенок-мутант с двумя головами попал на видео
02:28
Поросенок-мутант с двумя головами попал на видео
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение