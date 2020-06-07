Какие земли России хотят вернуть финны 

Идея создания «Великой Финляндии» насчитывает уже более двух веков, и кажется, что фантастичная маргинальная концепция имеет официальную поддержку в политических и деловых кругах страны. По мнению националистов из Хельсинки, их страна должна прирасти территориями северной Норвегии, части Швеции, всей Эстонии и Карелии, Выборгом и Кольским полуостровом. Самые «горячие финские» парни замахиваются также на Архангельскую область и земли РФ до Северного Урала.

Идея «Великой Финляндии»

В середине XIX века ботаник Вирцен провел исследование и выяснил, что ареал распространения характерных для Суоми растений не ограничивается территорией, находящегося под контролем России княжества Финляндского, а доходит до восточной границы Белого моря. В 80-х годах XIX века идею большой державы финнов подхватили национально настроенные художники, писатели и композиторы. В историю концепция вошла под термином «карелиализм».

Сразу после развала Российской империи финские националисты, которых поддерживала Германия, стали воплощать в жизнь идею «Великой Финляндии». Главнокомандующий Густав Манергейм в 1918 году обратился к своим бойцам с речью о необходимости изгнать большевиков не только из Финляндии, но и из Восточной Карелии.

В исторической памяти финнов этот эпизод остался под названием «клятва меча», современными националистами он воспринимается как символ будущей борьбы.

В 1918 году финская армия взяла под контроль Восточную Карелию и Кольский полуостров. После первого советско-финского конфликта, который историки из Хельсинки называют «племенной войной», большевики пошли на незначительные уступки. В 1921 году под предлогом содействия восставшим против Советов карелам финны снова перешли в наступление. По завершении конфликта между странами была установлена четкая граница.

В 20-х годах ХХ века Финляндия предъявила претензии слабой и экономически бедной тогда Норвегии и потребовала от нее отдать соседу провинцию Финнмарк, где в том числе проживали квелы — народ, который говорил на финском языке. Следующей целью стала шведская провинция Норрботтен и Эстония, населенная народностью финской языковой группы. Финские националисты требовали для этих территорий широкой автономии, рассчитывая в будущем взять их под контроль.

Советский и российский период

Первую попытку вернуть утраченные после «Зимней войны» 1940 года земли финны сделали сразу после окончания Второй мировой войны. Президент Юхо Паасикиви надеялся, что дружба с СССР поможет договориться о возврате территории вокруг Сайменского канала. Но Москва ответила, что вопрос изменения существующих госграниц закрыт.

Новый президент Финляндии Урхо Кекконен также пытался торговаться с советским руководством.

Политик несколько раз предлагал обменять Выборг на северо-восточный район финского Заполярья. Финны взамен на согласие советской стороны были готовы признать Восточную Германию и поддержать СССР на международной арене. Однако в связи с отставкой Никиты Хрущева план сорвался.

В 2008 году финская газета Helsingin Sanomat опубликовала статью, в которой говорилось, что в начале 1990-х администрация Бориса Ельцина неофициально предлагала президенту Мауно Койвисто купить земли Карелии, однако дальше частных разговоров дело не пошло.

«ПроКарелия» — флагман финского национализма

После развала СССР дискуссия разгорелась вновь. Теперь первую скрипку в данном вопросе играет общественная организация «ПроКарелия», в состав которой входят финские военные, ученые, экономисты, крупные промышленники и бизнесмены. Эта группа подготовила собственный проект по возвращению и обустройству русской части финских земель.

В поддержку идеи в Финляндии собрали несколько сотен тысяч подписей. В будущем на «освобожденные» территории предлагается переселить 300 тысяч финнов. Из 360 тысяч русских, проживающих на «новых землях» Суоми, 120 должны будут уехать в РФ. Останутся лишь пожилые люди, которые доживут свой век на старом месте.

«ПроКарелия» считает, что на обустройство новых территорий уйдет 10 лет и 30 миллиардов евро, однако расходы быстро окупятся за счет налогов и сокращения безработицы.

Влиятельный в Финляндии политик Риитта Уосукайнен не раз заявляла, что всех русских, расселившихся на исторических землях суоми, следует выслать. А в одной из статей финского журналиста Бэкмана констатируется, что многие политики и бизнесмены Финляндии ожидают распада России уже к 2025 году, после чего к их стране отойдут обширные территории.