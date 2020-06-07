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Сколько человек посадил Андропов за коррупцию 

Русская семерка 12 часов назад
Сколько человек посадил Андропов за коррупцию
Фото: Русская семерка
Сразу после утверждения Андропова генеральным секретарем КПСС в своей первой речи, обращаясь ко всем гражданам СССР, он был далек от благостного настроя, с которым выступал его предшественник Брежнев. Новый глава государства не раздавал обещаний о скором и светлом коммунистическом будущем. Напротив, он говорил о том, что качественный скачок уровня жизни возможен только с ростом производительности труда.
Генсек сразу же выступил с угрозами в адрес "тунеядцев и бездельников на рабочем месте". Но самое главное, Юрий Владимирович пообещал всеми силами и возможностями бороться с коррупцией, которая, по его словам, стала обычным явлением повседневной жизни в Советском Союзе.

Сколько человек оказалось на нарах по инициативе Андропова

Хотя Андропов правил Советским Союзом совсем немного — с 10 ноября 1982 года по 9 февраля 1984 года, запущенный им маховик борьбы с коррупцией по инерции работал еще пару лет после его смерти. Всего в период 1982-1986 годов на нарах оказалось на 839 тысяч человек больше, чем в среднем за период "позднего и доброго Брежнева".
Если бы не инициативы Юрия Владимировича по ужесточению законодательства и регистрационной дисциплины, эти люди так и не познали вкус тюремной пищи и холод трудовых лагерей. Напомним, тогда получить 5 лет можно было за перепродажу джинсов, хотя в них было одета чуть ли не вся страна, а за куплю-продажу валюты вообще "светила вышка".

КГБ против МВД: битва силовых титанов

Еще во времена "позднего Брежнева" в жестокое противостояние вылилась конкуренция двух силовых ведомств — КГБ и МВД, вошедшая в история, как "Андропов vs Щёлоков". К слову, за убийство офицера госбезопасности В. Афанасьева были приговорены к расстрелу начальник отдела милиции Московского метрополитена Б. Барышев, старший инспектор Н. Рассохин, а также обычные милиционеры Н. Лобанов и А. Попов.
Что примечательно: сотрудники МВД за бутылку коньяка избили до смерти человека, при котором были документы государственной значимости.
Судя по многочисленным воспоминаниям, практика внесудебного насилия была широко распространена в милиции. В андроповское время по разным оценкам было арестовано и осуждено почти 100 тысяч милиционеров.

Война с гидрой коррупции

В конце 1982 года начали создаваться особые группы, так называемые «андроповские бригады» из следователей с высоким морально-деловым качествами. Им предстояло вступить в смертельную борьбу организованными преступными группировками, имеющими связи как на самом верху советского аппарата, так и в уголовной среде.
Вскоре на всю страну прогремели "Сочинско-краснодарское дело", известное еще как "Медуновское дело", "Рыбное дело", "Хлопковое дело".
Организаторов этих преступных группировок "крышевали" высокопоставленные сотрудники ЦК КПСС и высшие чиновники союзного правительства. И это была только верхушка айсберга. Тем не менее, большинство высших партийных руководителей, хоть и попало под чистку, было отправлено на пенсии, а не на нары.

Сталинизмом строго по закону

Под руководством Андропова была восстановлена архипелаговая система лагерей принудительного труда. По форме она чем-то напоминала сталинский ГУЛАГа, так как действовала под юрисдикцией КГБ, наследницы могущественного ведомства Лаврентия Берия.
За колючей проволокой в андроповское время отсиживала свой срок целая армия мелких валютчиков, фарцовщиков, тунеядцев и спекулянтов. Тем не менее, смертность в системе исправления в те годы была не значительно выше, чем на воле. Во многом это связано с повышением социалистической законности и прокурорским надзором за исправительными заведениями.
Недаром некоторые историки называют правление Андропова "сталинизмом с человеческим лицом".

Торговая мафия

А вот некоторых настоящих коррупционеров Андропов предпочитал показательно расстреливать. В частности, Юрия Соколова, директора Елисеевского магазина, поймали на взятке и приговорили к высшей мере. По статье "за спекуляцию в особо крупном размере" получила пулю в затылок заслуженный работник торговли Бородкина, по кличке "железная Берта".
В тюрьму попали почти все директора известных на всю страну столичных магазинов, в том числе «Новоарбатский», "ГУМ", «Диетторга», «Гастроном» и так далее.
Суд вынес приговор людям, с которыми мечтала дружить вся Москва: В. Филиппову, Б. Тверетинову, С. Нониеву, В. Уральцеву, М. Амбарцумяну, И. Коровкину, М. Байгельману. Всего 15 тысяч человек прошло по так называемым "торговым делам". Впрочем, с нынешней точки зрения эти люди могли быть жертвами обстоятельств.
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Истории , Юрий Соколов , МВД , КПСС
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