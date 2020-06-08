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«Лесные братья»: сколько прибалтийских партизан воевало против советской власти 

Русская семерка 10 минут назад
Сколько партизан из Прибалтики воевало против власти
Фото: Русская семерка
Процесс активного противостояния советской власти Литва запустила сразу же после нападения Германии на СССР. Однако решающая фаза прибалтийского сопротивления началась летом 1944 года, когда советско-германский фронт переместился на территорию Литвы, Латвии и Эстонии.

Краткосрочная свобода Литвы

За год до начала Великой Отечественной войны все три государства Прибалтики были присоединены к СССР. В Литве антисоветские настроения в довоенный период проявлялись сильнее, чем в Эстонии и Латвии. Из более чем 40 тысяч депортированных в Сибирь жителей данных государств, а позднее советских республик, около 17,5 тысяч человек приходились на Литву.
Еще в 1940 году Литовский фронт активистов — организация, оппозиционная действующей власти, стала пропагандировать идею возврата стране утраченной независимости. Объявление фашистской Германией войны Советскому Союзу стало точкой отсчета для решительных действий литовских реваншистов. В восстании, начавшемся в день нападения немцев на СССР, участвовали как мирные жители Литвы, так и бывшие военнослужащие стрелкового корпуса Красной Армии, дислоцировавшегося в республике. Подавляющее большинство их (литовцы) дезертировали — из 16 тысяч с отступающими частями РККА ушли лишь две тысячи.
100 тысяч повстанцев под руководством Литовского фронта активистов овладевали стратегически важными объектами и целыми городами, которые оставляла отходящая Красная Армия. Они убивали солдат и офицеров РККА, коммунистов и евреев. Лидером восстания выступил педагог Юозас Амбразявичус.
С приходом немцев борцы за независимость Литвы рассчитывали на поддержку нацистов. Но гитлеровцы установили в бывшей советской республике свои порядки, ни о какой ее автономии фашисты и слышать не желали. Литовский фронт активистов в августе 1941 года был расформирован по приказу генерального комиссара Литвы Адриана фон Рентельна. Лидер организации Амбразявичус бежал на Запад и оттуда с середины 1940-х до начала 1950-х годов руководил антисоветским подпольем. Он дожил до 70 лет и умер своей смертью в США.

«Лесные братья», бандеровцы и иже с ними

Большинство историков едины во мнении, что литовское восстание 1941 года только подготовило почву для антисоветской подпольной борьбы, активно проводимой в Прибалтике в 1944-1949 годах. Она началась летом 1944 года, когда советско-германские боевые действия стали вестись на прибалтийских территориях.
По некоторым оценкам, в 1945 году, когда движение партизан в Прибалтике находилось на пике своего развития, в Литве воевали порядка 30 тысяч «лесных братьев». Это было самое большое национально-освободительное объединение в масштабах республики. Хотя историки и называют разные цифры, касающиеся численности «лесных братьев», но все они несильно разнятся — плюс-минус 3-5 тысяч человек. А вот общее количество участников националистических отрядов Латвии было вдвое меньше, чем в Литве, в Эстонии же не достигало и 10 тысяч. Пока шла война, большую часть таких партизан составляли призывники, уклонявшиеся от службы в РККА. Социальные категории «лесных братьев» были разнообразны — крестьяне, бывшие студенты, кадровые военнослужащие и др. [С-BLOCK]
Когда надежды на содействие нацистов в борьбе с советской властью у «лесных братьев» Прибалтики рухнули, возник другой ориентир — США и их союзники. Долгое время повстанческое движение в Литве, Латвии и Эстонии подпитывалось настроениями ожидания помощи с Запада.
К 1946 году с организованным бандподпольем в Латвии и Эстонии было покончено. В Литве ситуация начала меняться с весны 1949 года, после проведения массовой депортации населения трех прибалтийских республик. До середины 1950-х годов разрозненные отряды литовских повстанцев еще заявляли о себе. Но о массовости движения сопротивления советской власти в Прибалтике речи уже не шло.
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