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Самая высокая в мире собака установила новый рекорд 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Самая высокая в мире собака установила новый рекорд
Фото: Lenta.ru
В английском графстве Норфолк немецкий дог по кличке Фредди, заслуживший звание самого высокого пса в мире, установил новый рекорд. По данным Daily Mail, Книга рекордов Гиннесса сочла его самым пожилым представителем этой породы.
17 мая Фредди и его сестре Флер, которая родилась минутами позже, исполнилось восемь лет. По этому поводу хозяйка собак Клэр Стонеман (Claire Stoneman) устроила своим любимцам праздничную вечеринку. Она развесила по участку поздравительные ленты и воздушные шары, заказала собачий торт, украшенный костями, и организовала фотосессию.
«Фредди и Флер отлично провели время. Мы украсили для них сад. В тот день они получили кучу любимых лакомств и плюшевых игрушек», — рассказала владелица.
Фредди посчастливилось дважды попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Немецкий дог оказался самым высоким псом в мире. Его рост в холке достигает 1,035 метра. Теперь питомец стал рекордсменом-долгожителем. Представители Книги рекордов утверждают, что Фредди — самый пожилой немецкий дог. Стонеман планирует подать заявку на официальное подтверждение этого статуса.
«Я стараюсь выводить их на прогулку с утра пораньше, чтобы нас не атаковали прохожие. Окружающие всегда удивляются их размерам, а некоторые даже пугаются. Говорят, что я выгуливаю по улице лошадь!» — отмечает хозяйка Фредди и Флер.
По словам Стонеман, утром ее питомцы едят корм с рубленой говядиной, а по вечерам — корм с жареной курицей. Также в течение дня британка балует их различными лакомствами. Такое питание обходится ей в 500 фунтов стерлингов (43,4 тысячи рублей) ежемесячно.
«Я очень счастлива, что Фредди так много прожил и все еще с нами. Я его постоянно балую и последнее время позволяю ему все, что он захочет! У меня никогда не было детей, так что Фредди и Флер мои детки», — подчеркнула она.
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