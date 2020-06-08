Зачем в СССР обивали двери дерматином 

Во времена Советского Союза входные двери квартир, как правило, были обшиты кожей или дерматином. Кожаную обивку дверей позволить себе мог не каждый, а вот второй вариант был более бюджетным и использовался почти повсеместно. Покрытие крепили по периметру гвоздиками, а иногда еще и украшали декоративными гвоздиками по всему полотну (в том случае, если под обивкой находился и наполнитель). «Голую» дверь увидеть в СССР было гораздо сложнее, чем «одетую» в дерматин. В чем же была причина популярности такого оформления дверей, рассказывает «Рамблер».

Во-первых, за счет дерматиновой обивки хозяева жилища могли проявить свою фантазию. Дело в том, что двери во всех квартирах изготавливали по одному шаблону, они были абсолютно одинаковыми, как близнецы, да еще часто выглядели, прямо скажем, не слишком красиво. Вот и придумали люди с помощью обивки усовершенствовать неприметные конструкции.

Материалы использовали те, что имелись в свободном доступе, а дерматин как раз к таким и относился. Ну и в гвоздях в СССР недостатка не было. Люди покупали обивку разного цвета, прокладывали между ней и дверным полотном наполнитель и давали волю фантазии, гвоздиками нанося на двери разные узоры. Таким образом вход в квартиру становился отличным от других.

Однако дерматином обивали двери не только для красоты. Такое решение имело еще и практическую функцию. Кроме того, что двери во все квартиры ставили одинаковые, они еще были и достаточно тонкие. Тепло— и звукоизоляция порой оставляли желать лучшего. Обивка из дерматина с «прослойкой» стала для советских людей выходом из положения.

Ну и третья причина популярности обивки дверей — попытка сохранить двери в рабочем состоянии подольше. Дверь под дерматином лучше сохранялась и служила дольше. А поменять обивку было гораздо проще и дешевле, чем приобрести новую дверь.