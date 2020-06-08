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Хотите узнать, что принесет вам новая неделя? Звезды, карты таро и Ангелы помогут вам! 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Хотите узнать, что принесет вам новая неделя?
Фото: Рамблер/гороскопы
Теперь зодиакальные прогнозы от «Рамблер/гороскопов» можно не только читать на horoscopes.rambler.ru, но и смотреть! Прямо сейчас практикующий таролог Ольга с помощью карт сделает прогноз по знакам зодиака на неделю с 8 по 14 июня в таких важных сферах жизни, как любовь, здоровье и финансы.
Овны, ваши новые знакомые могут оказаться обманщиками.
Тельцы, неделя принесёт неожиданные траты.
Близнецы, не всё в вашей власти, иногда нужно потерпеть.
Раки, любая попытка нарушить правила обернётся для вас наказанием.
Львы, на этой неделе вам придётся изменить свои планы.
Девы, всё обязательно вернётся на круги своя.
Весы, шаг за шагом вы пройдёте самый сложный путь.
Скорпионы, не давите на любимого человека, иначе ссоры не избежать.
Стрельцы, вам придётся побыть миротворцем.
Козероги, проявите терпение к окружающим.
Водолеи, у вас настаёт пора финансовых трудностей.
Рыбы, нет смысла ссориться с близкими.
Обязательно подпишитесь на канал «Рамблер/гороскопы», чтобы не пропустить свой новый прогноз на 15 — 21 июня.
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