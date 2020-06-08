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Как русские завоевали хантов и манси 

Русская семерка 2 часа назад
Как русские завоевали хантов и манси
Фото: Русская семерка
Старинные сибирские этносы постоянно подвергались нападениям извне — только к XVII веку ханты и манси перестали воевать и занялись привычным для себя промыслом — рыболовством, охотой и оленеводством.

Воинственность манси-вогулов

Согласно исследованиям российского историка С. Э. Цветкова, манси были изначально воинственным народом. Сегодняшняя территория Пермской области в XIV — XVXVI веках постоянно страдала от набегов манси. В районе северной части реки Пелым (сегодняшняя Свердловская область) располагалось Пелымское княжество манси. В концеXIV века русский царь Иван III распорядился усмирить распоясавшихся пелымских манси при помощи регулярных войск.
В XVI веке манси в Сибири воевали с купцами Строгановыми, состояли в войске сибирского хана Маметкула. Ермак в 80-х годах XVI века во время знаменитого Сибирского похода покорил сибирские земли, но и после этого манси долгое время пытались сопротивляться завоевателям. В 1581 году пелымским князем были осажены несколько приуральских городков, но его войска разбили, в итоге манси вынуждены были присягнуть московскому царю. В итоге в XVI веке мансийские зауральские земли стали частью Российского государства — с этого времени начался отсчет бытности таких городов, как Тобольск, Пелым, Березов (сейчас поселки городского типа) и Сургут (один из старейших городов Сибири).

Завоевания «лесного народа»

Как писала в своей книге «Северные ханты. Этническая история» кандидат исторических наук Е. В. Перевалова, ханты Нижней Оби — потомки «лесного народа» самоедов (урёх), завоеванных уграми. Перевалова пишет, что предки хантов при сражениях за свою территорию уничтожали всех без исключения завоевателей-угров, не исключая женщин и детей. Эта особенность отличала хантов-остяков от других сибирских народов. Остяки имели обыкновение насаживать головы побежденных на колья и расставлять эти знаки у берегов рек (ручьев). Историки описывают жуткие эпизоды «примирения» остяков с завоевателями, когда ханты ели убиенного врага. Топонимика современных названий сибирских рек свидетельствует о том, какие действия происходили в этих местах в далеком прошлом. К примеру, название притока реки Сыня Ёран ёх вилим юган в переводе на русский означает «Река, где с ненцами война шла». Игумен Иринарх оставил письменные воспоминания о побоище угров и урёх, состоявшемся в 35 верстах от Обдорска (ныне город Салехард в Ямало-Ненецком округе). Остяки побили самоедов, а головы побежденных, насадив на колья, отнесли к ручью Хоронэуподы.
Согласно «Чертежной книге Сибири» С. Ремизова, в XVII веке самоеды в Сибири были сравнительно многочисленным этносом, хотя уже спустя столетие ситуация кардинальным образом изменилась — переписчики насчитали всего несколько родов ханты, потесненным уграми.
Российский историограф немецкого происхождения Г. Ф. Миллер писал, что ханты и манси Оби и Урала до XVI века находились под властью сибирского хана Кучума, которая закончилась после завоевания Сибири казаками Ермака и последующим оттеснением татар с этой территории русскими князьями.

Жуткие легенды

О воинской доблести хантов свидетельствуют легенды, скрупулезно собираемые историками. Е. В. Перевалова приводит нижнеобское сказание об остяке, который хитростью истребил целый отряд хурун ёх — обманом заманил их в свою землянку и сжег заживо.
Впоследствии в результате смешения укров-мигрантов (мось ёх, пор ёх и других) с остяками Нижнее Приобье представляло собой смесь этнических групп, миграция которых целиком и полностью зависела от рыбопромышленности и осваивания охотничьих угодий.
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