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Три минуты в аду: как погибла пиратская столица 

РИА Новости 2 часа назад
Три минуты в аду: как погибла пиратская столица
Фото: © Sony Pictures Releasing International
Близился полдень. Треть горожан сидела по кабакам и борделям. Добропорядочные граждане были в церкви или на работе. Вдруг земля заколыхалась. А потом на три минуты наступил ад. 7 июня 1692 года в столице Ямайки Порт-Ройал произошло разрушительное землетрясение.
Порт-Ройал называли пиратской столицей. Из 7 000 жителей почти три тысячи составляли пираты. Каждое пятое сооружение было либо питейным заведением, либо публичным домом. Даже губернаторами Ямайки назначали бывших пиратов. Например, Генри Моргана. Он спился за четыре года до землетрясения. Его гроб выбросило в Карибское море вместе с сотнями других с размытого кладбища: землетрясение вызвало цунами.

Кто не умер, выходи!

Катастрофа оказалась страшной по силе даже для этих мест. Ямайку время от времени и потряхивало, и накрывало водой. Но чтобы проваливались дома или чтобы на их крыши выбрасывало корабли из гавани, такого не было. Порт-Ройал строили на песчаной косе. Когда земля вспучилась и затрещала по швам, мокрый песок стал засасывать в себя людей, как в болото.
Гибель была мучительной. Бродячие собаки потом долго обгладывали торчавшие из зыбучего песка посиневшие конечности. За три минуты Порт-Ройал разрушился на две трети. То, что осталось после катастрофы, стало пиратской добычей. С наступлением ночи город подвергся нападению мародеров.
Пастор одной из местных церквей оставил воспоминания: как пираты ныряли в затопленные дома за сокровищами; как снимали одежду с мертвецов и отрезали пальцы с кольцами. Как убивали тех, кто выжил и вернулся в свой дом, чтобы спасти остатки имущества. С пиратами, пишет пастор, "были их шлюхи, как всегда пьяные и наглые".

Ошибочка вышла

Порт-Ройал отстроили заново. Но внезапно в нем случился пожар. Его опять возродили. Тогда налетели смертоносные ураганы и еще один чудовищный пожар. Строить больше не стали. Решили: город разврата постигла небесная кара.
"Никакой кары не было, были природные явления. Наказывать город было особенно не за что, — считает писатель Екатерина Глаголева. — Столица британской Ямайки не была чисто пиратской. А сами пираты состояли на службе короля: их использовали для нападения на суда государств, против которых велись войны. Губернаторами чаще назначались не пираты, а английские вельможи. Основное население — семьи колонистов. У них были свои хозяйства, они производили знаменитый ямайский ром: ром был нужен только потому, что местная вода оказалась отвратительной".
Настоящей пиратской столицей стал другой остров в Карибском море: Тортуга. В XVII веке пираты основали там "Береговое братство". Построили поселки, причаливали, чтобы поделить добычу. Тортуга не подчинялась никому, и пираты "отдыхали по полной". О "Береговом братстве" ходили легенды как о пиратском рае на земле. Если и было кого наказать небесам, то Тортугу. Но ничего похожего на кару небесную там не произошло ни разу.
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Истории , Статьи , Генри Морган
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