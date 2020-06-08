Три минуты в аду: как погибла пиратская столица 

Близился полдень. Треть горожан сидела по кабакам и борделям. Добропорядочные граждане были в церкви или на работе. Вдруг земля заколыхалась. А потом на три минуты наступил ад. 7 июня 1692 года в столице Ямайки Порт-Ройал произошло разрушительное землетрясение.

Порт-Ройал называли пиратской столицей. Из 7 000 жителей почти три тысячи составляли пираты. Каждое пятое сооружение было либо питейным заведением, либо публичным домом. Даже губернаторами Ямайки назначали бывших пиратов. Например, Генри Моргана . Он спился за четыре года до землетрясения. Его гроб выбросило в Карибское море вместе с сотнями других с размытого кладбища: землетрясение вызвало цунами.

Кто не умер, выходи!

Катастрофа оказалась страшной по силе даже для этих мест. Ямайку время от времени и потряхивало, и накрывало водой. Но чтобы проваливались дома или чтобы на их крыши выбрасывало корабли из гавани, такого не было. Порт-Ройал строили на песчаной косе. Когда земля вспучилась и затрещала по швам, мокрый песок стал засасывать в себя людей, как в болото.

Гибель была мучительной. Бродячие собаки потом долго обгладывали торчавшие из зыбучего песка посиневшие конечности. За три минуты Порт-Ройал разрушился на две трети. То, что осталось после катастрофы, стало пиратской добычей. С наступлением ночи город подвергся нападению мародеров.

Пастор одной из местных церквей оставил воспоминания: как пираты ныряли в затопленные дома за сокровищами; как снимали одежду с мертвецов и отрезали пальцы с кольцами. Как убивали тех, кто выжил и вернулся в свой дом, чтобы спасти остатки имущества. С пиратами, пишет пастор, "были их шлюхи, как всегда пьяные и наглые".

Ошибочка вышла

Порт-Ройал отстроили заново. Но внезапно в нем случился пожар. Его опять возродили. Тогда налетели смертоносные ураганы и еще один чудовищный пожар. Строить больше не стали. Решили: город разврата постигла небесная кара.

"Никакой кары не было, были природные явления. Наказывать город было особенно не за что, — считает писатель Екатерина Глаголева. — Столица британской Ямайки не была чисто пиратской. А сами пираты состояли на службе короля: их использовали для нападения на суда государств, против которых велись войны. Губернаторами чаще назначались не пираты, а английские вельможи. Основное население — семьи колонистов. У них были свои хозяйства, они производили знаменитый ямайский ром: ром был нужен только потому, что местная вода оказалась отвратительной".

Настоящей пиратской столицей стал другой остров в Карибском море: Тортуга. В XVII веке пираты основали там "Береговое братство". Построили поселки, причаливали, чтобы поделить добычу. Тортуга не подчинялась никому, и пираты "отдыхали по полной". О "Береговом братстве" ходили легенды как о пиратском рае на земле. Если и было кого наказать небесам, то Тортугу. Но ничего похожего на кару небесную там не произошло ни разу.