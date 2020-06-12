Как проходили женские дуэли 

Считается, что дуэли — исключительно мужское занятие. Однако это совершенно не так. Женские дуэли были беспощаднее мужских. Почти всегда в них кто-то погибал, а зачастую обе участницы.

«Рамблер» расскажет об этом подробнее.

Первое упоминание о женской дуэли относится к XVI веку. В 1552 году в Неаполе Изабелла де Карацци и Диамбра де Петтинелла не поделили одного мужчину. Дуэль прошла в присутствии маркиза де Васта. В тот раз все обошлось без жертв.

Однако случай был настолько впечатляющим, что в XVII веке художник Хосе де Рибера написал картину «Женская дуэль».

Еще один случай произошел в Милане 27 мая 1571 года. В женский монастырь Св. Бенедикта прибыли две знатные девушки и попросили предоставить им комнату для совместной молитвы. Вскоре монахини сбежались на шум и увидели двух женщин, израненных кинжалами и истекающих кровью. Обе дуэлянтки погибли.

В выборе оружия женщины всегда были оригинальны. Одни предпочитали использовать ногти, другие — кинжалы, третьи — шпаги. Чаще всего они наносили удары по лицу. Одна такая дуэль привела к тому, что обе женщины до конца жизни были вынуждены скрывать лица под вуалями.

Даже при поединке на шпагах женщины использовали хитрость, смазывая кончики оружия ядом или специальным составом, который при попадании на кожу вызывал жгучую боль.

Россия тоже не осталась в стороне. Во время правления Екатерины II состоялось более 20 женских дуэлей, в некоторых из них императрица сама была секунданткой.

Сегодня дуэли запрещены в большинстве стран. Единственное место, где еще можно законно вызвать соперника на поединок — Парагвай. Но только при условии, что оба участника являются зарегистрированными донорами крови.