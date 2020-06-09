Почему 9 июня женщины должны молчать

Сегодняшняя дата в календаре — не самый обычный день. Как выяснил "Рамблер", 9 июня в народе называют "домовницей", а еще чаще "Федориным днем". Все потому, что в этот день православная церковь чтит память мученицы Федоры — святой, живущей в Александрии и пострадавшей за Христа во времена гонений на христиан при императоре Диоклетиане.

Поэтому русская традиция связала этот день с приметами о доме и женщине.

"На Федору не метут из избы сору", — одно из главных поверий на 9 июня гласило о том, что сегодня не стоит выносить мусор из дома, дабы "не накликать беды".

Особенное внимание в этот день уделяли женским сплетням. Говорили, что Федора подслушивает все, что говорится сегодня дома. Поэтому женщины на Руси в этот день старались не говорить лишнего, опасаясь привлечь в дом несчастья. Те, кто особенно верил в примету, даже ходили дома с завязанными ртами.

Женщинам на улицах тоже нельзя было останавливаться для разговоров или жаловаться на домашние неприятности, потому как эта новость быстро разнесется округе и принесет в дом еще больший разлад.

"Сцепились языками Федоры, накличут на избы беды горы", — говорили тогда про сплетничающих в этот день женщин.

Ссориться в этот день считалось особенно опасным, потому как любое недопонимание могло стать скандалом на весь дом, а в "домовницу" его стоило особенно беречь.