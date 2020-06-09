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Неочевидные причины, из-за которых вы не можете разбогатеть 

Мира Маркина 4 часа назад
Иметь стабильный и высокий доход — одна из главных целей миллионов людей. Вот только по-настоящему разбогатеть удается далеко не каждому. Нередко бывает так, что даже усердие, трудолюбие и мотивация не помогают человеку увеличить свой заработок. Отчасти виноваты в этом совсем не очевидные причины. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Неправильный круг общения

Неслучайно говорят: "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты". Образ жизни и мышление людей, с которыми мы общаемся, так или иначе сказываются на нас самих. Если нас окружают пассивные люди, не имеющие целей, интересов и амбиций, рано или поздно мы и сами станем такими. И наоборот, — когда человека окружают успешные друзья, он и сам будет тянуться за ними, совершенствоваться и развиваться.

Установка "живу одним днем"

Жить прошлым или будущим — плохая идея, ведь так вы наверняка упустите самые прекрасные моменты настоящего. Однако, несмотря на это, о завтрашнем дне так или иначе следует позаботиться. Прежде всего, ответьте себе на ряд вопросов. Какие у вас жизненные цели? К чему вы хотите прийти в будущем? Что вы делаете сейчас, чтобы воплотить свои желания в жизнь? Если вы не строите планов, вполне возможно, что спустя 10 лет вы останетесь там же, где находитесь сейчас.

Отсутствие бюджета

Разумная экономия и четкое понимание того, на что ежемесячно уходит ваша зарплата, сделают вас гораздо свободнее в денежном отношении. К примеру, вы сможете накопить приличную сумму и открыть собственное дело. А вот расточительство едва ли приведет к успеху: даже если вы зарабатываете большие деньги, отсутствие сбережений и желание потратить все и сразу могут крайне негативно сказаться на вашей жизни в перспективе. Ситуация, сложившаяся во время пандемии COVID-19, наглядно показала это.
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Истории , Видео
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