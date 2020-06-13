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Почему китайцы решили, что западные люди — байцзо 

Диана Товсепова 3 часа назад
Почему китайцы решили, что американцы — байцзо
Фото: Кадр из фильма "Час пик"
Во многих народах применяют какое-то особое слово в отношении "чужаков". В Китае, например людей с Запада стали называть особенным словом "байцзо".
Как выяснил "Рамблер", это уничижительное определение западных движений, которые ратуют за свободу и мир лишь для ощущения собственного превосходства. По их мнению, на Западе сейчас люди одержимы правами ЛГБТ, расовых меньшинств лишь из-за того, что хотят показать всем свою толерантность и почувствовать себя спасителями мира.
Китайцы уверены, что все эти либеральные группы на самом деле руководствуются только лицемерным проявлением самоотверженности и сочувствия.
Особенно часто китайцы стали называть байцзо американцев с 2016 года, когда во время предвыборной гонки демократы особенно яро ратовали за права афроамериканских и латиноамериканских меньшинств, но напрочь забывали об азиатах. Это, по мнению китайцев, воплощение политики двойных стандартов и пример того, как под прикрытием толерантности и защиты чьих-то прав, кто-то просто продвигает свои интересы.
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