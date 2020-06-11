Майкл Джордан поймал рыбу весом 200 килограммов 

Баскетболист Майкл Джордан поймал огромного марлина весом 200,6 килограммов. Об этом сообщает издание The Guardian.

57-летний спортсмен принимает участие в ежегодном конкурсе Big Rock Blue Marlin Tournament, который проводится в американском штате Северная Каролина и собирает рыбаков со всего мира. Призовой фонд турнира составляет 3,3 миллиона долларов (230 миллионов рублей). Победитель, поймавший самого большого марлина, получает треть этой суммы.

Пока Джордану не удалось пробиться на одно из трех призовых мест. Самая большая рыба, выловленная за время конкурса, весит 224 килограмма. Какое-то время баскетболист занимал пятое место, но после возвращения рыбака с 204-килограммовым марлином опустился на шестое.

Конкурс пока не закончился, поэтому у Джордана остается время, чтобы улучшить результат. Спортсмен и его команда на 24-метровой яхте «Уловка 23» попробуют выловить еще одного марлина. «Буду рад вернуться с рыбой чуть покрупнее», — признался он в интервью.

Майкл Джордан — американский баскетболист, сыгравший важную роль в популяризации баскетбола и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в мире в 1980-х и 1990-х годах. За время своей спортивной карьеры он шесть раз становился чемпионом НБА.

Марлин — крупная рыба, вырастающая до пяти метров в длину. Она способна разгоняться до 110 километров в час. Глушит добычу длинным рылом в виде копья.

В 2006 году сообщалось, что огромный голубой марлин проткнул носом рыбака, который поймал его на удочку. Удар пришелся чуть ниже ключицы и не повредил жизненно важных органов.